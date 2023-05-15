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Зинченко стал самым высокооплачиваемым украинским легионером

15 мая 2023 12:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко стал самым высокооплачиваемым украинским легионером
Александр Зинченко не согласен с решением судьи. Фото: Reuters/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко зарабатывает больше, чем любой другой украинский футболист, играющий за границей. После переезда в Лондон его оклад вырос в несколько раз. 

Партнер Зинченко по национальной команде Забарный оказался на противоположной стороне этого рейтинга, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Capology

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После перехода из "Манчестер Сити" в "Арсенал" летом 2022-го года зарплата Александра Зинченко сильно выросла. Украинский защитник был одним из самых низкооплачиваемых игроков "горожан". В команде Пепа Гвардиолы футболист получал 1,1 млн евро.

Сейчас он является одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Арсенала". Зинченко зарабатывает на "Эмирэйтс" порядка 8,9 млн евро в год. Больше него в команде получают только полузащитник Томас Парти и еще один экс-футболист "Сити" Габи Жезус. 

Сколько зарабатывают остальные легионеры? 

Михаил Мудрик изо всех сил старается быть полезным для "Челси" на футбольном поле. Лондонский клуб не сомневается в перспективах украинца, которому при переходе предложили зарплату 5,9 млн евро в год. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик получил желтую карточку. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Для "Челси" это считается довольно небольшой зарплатой. К примеру, конкурент украинца Рахим Стерлинг зарабатывает 19,4 млн евро в год. 

Руслан Малиновский за полгода стал одним из лидеров французского "Олимпика" из "Марселя". В активе украинца пока только два гола за южную команду, но один из его мячей позволил выбить из Кубка Франции "ПСЖ". В Марселе Малиновский зарабатывает 4,2 млн евро в год. Это больше, чем у него было в итальянской "Аталанте". 

Илья Забарный
Илья Забарный борется с соперником. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Воспитанником "Динамо" Виктором Цыганковым восторгаются в Испании. На счету три года и пять результативных передач за "Жирону". Полузащитник зарабатывает в каталонском клубе 1,4 млн евро в год. 

Зарплата украинских легионеров в Европе

  • Зинченко ("Арсенал") — 8,9 
  • Мудрик ("Челси") — 5,9 
  • Малиновский ("Марсель") — 4,2 
  • Коваленко ("Специя") — 3,7 
  • Миколенко ("Эвертон") — 3,4
  • Лунин ("Реал") — 2,8 
  • Яремчук ("Брюгге") — 2 
  • Ярмоленко ("Аль-Айн") — 1,9 
  • Цыганков ("Жирона") — 1,4 
  • Забарный ("Борнмут") — 1,4 

Напомним, украинский боксер Александр Усик подтвердил, что бой с Тайсоном Фьюри состоится. 

Полузащитник Михаил Мудрик спас донецкий "Шахтер" от финансовых проблем. 

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко может уйти из "Динамо" в конце сезона. 

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