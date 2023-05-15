Зинченко стал самым высокооплачиваемым украинским легионером

Александр Зинченко не согласен с решением судьи. Фото: Reuters/Lee Smith

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко зарабатывает больше, чем любой другой украинский футболист, играющий за границей. После переезда в Лондон его оклад вырос в несколько раз.

Партнер Зинченко по национальной команде Забарный оказался на противоположной стороне этого рейтинга, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Capology.

Читайте также:

После перехода из "Манчестер Сити" в "Арсенал" летом 2022-го года зарплата Александра Зинченко сильно выросла. Украинский защитник был одним из самых низкооплачиваемых игроков "горожан". В команде Пепа Гвардиолы футболист получал 1,1 млн евро.

Сейчас он является одним из самых высокооплачиваемых футболистов "Арсенала". Зинченко зарабатывает на "Эмирэйтс" порядка 8,9 млн евро в год. Больше него в команде получают только полузащитник Томас Парти и еще один экс-футболист "Сити" Габи Жезус.

Сколько зарабатывают остальные легионеры?

Михаил Мудрик изо всех сил старается быть полезным для "Челси" на футбольном поле. Лондонский клуб не сомневается в перспективах украинца, которому при переходе предложили зарплату 5,9 млн евро в год.

Михаил Мудрик получил желтую карточку. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Для "Челси" это считается довольно небольшой зарплатой. К примеру, конкурент украинца Рахим Стерлинг зарабатывает 19,4 млн евро в год.

Руслан Малиновский за полгода стал одним из лидеров французского "Олимпика" из "Марселя". В активе украинца пока только два гола за южную команду, но один из его мячей позволил выбить из Кубка Франции "ПСЖ". В Марселе Малиновский зарабатывает 4,2 млн евро в год. Это больше, чем у него было в итальянской "Аталанте".

Илья Забарный борется с соперником. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Воспитанником "Динамо" Виктором Цыганковым восторгаются в Испании. На счету три года и пять результативных передач за "Жирону". Полузащитник зарабатывает в каталонском клубе 1,4 млн евро в год.

Зарплата украинских легионеров в Европе

Зинченко ("Арсенал") — 8,9

Мудрик ("Челси") — 5,9

Малиновский ("Марсель") — 4,2

Коваленко ("Специя") — 3,7

Миколенко ("Эвертон") — 3,4

Лунин ("Реал") — 2,8

Яремчук ("Брюгге") — 2

Ярмоленко ("Аль-Айн") — 1,9

Цыганков ("Жирона") — 1,4

Забарный ("Борнмут") — 1,4

Напомним, украинский боксер Александр Усик подтвердил, что бой с Тайсоном Фьюри состоится.

Полузащитник Михаил Мудрик спас донецкий "Шахтер" от финансовых проблем.

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко может уйти из "Динамо" в конце сезона.