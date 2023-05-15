Мудрик спас "Шахтер" от банкротства: неизвестные детали сделки

Михаил Мудрик на тренировке "Челси". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о сложностях, с которыми клуб столкнулся за последние полтора года. Трансфер Михаила Мудрика в "Челси" позволил "горнякам" избежать неприятностей.

"Шахтер" столкнулся с серьезными финансовыми потерями, сообщил Палкин в интервью официальному сайту клуба.

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Сергей Палкин на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Украинские клубы беззащитны

Гендиректор "горняков" объяснил, что украинские клубы практически не защищены законодательно и вынуждены соглашаться на условия ФИФА. Это может привести к серьезным последствиям включая банкротство.

"Мы потеряли половину команды. Сейчас мы потеряли инвестиции на 40 миллионов евро. Из-за действий ФИФА в ближайшем будущем мы лишимся такой же суммы.

"Шахтер" теряет уверенность в необходимости продолжать инвестировать в украинский футбол, потому что защиты нет. Мы — сами. Мы сами пытаемся защитить себя", — рассказал Сергей Палкин.

Как Мудрик помог "Шахтеру"

Один из руководителей донецкого клуба рассказал, что трансфер Михаила Мудрика в "Челси" стал спасением для "Шахтера". Это позволило "горнякам" получить средства, необходимые для дальнейшего существования.

"Мы продали Мудрика в "Челси". Это помогло нам продолжить работу клуба и вернуть наши долги, потому что ФИФА разрешила нашим игрокам уйти, а клубы продолжали требовать платить за этих игроков. Наши кредиторы просят нас платить.

Но когда я спорю о том, как можно заплатить, если нет возможности продать этих игроков, они просто исчезли, и у нас идет война, никого это не волнует. Поэтому эти деньги, которые мы получили от продажи Мудрика, помогли нам вернуть эти долги", — объяснил Сергей Палкин.

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