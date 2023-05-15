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Мудрик спас "Шахтер" от банкротства: неизвестные детали сделки

15 мая 2023 10:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик спас "Шахтер" от банкротства: неизвестные детали сделки
Михаил Мудрик на тренировке "Челси". Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о сложностях, с которыми клуб столкнулся за последние полтора года. Трансфер Михаила Мудрика в "Челси" позволил "горнякам" избежать неприятностей. 

"Шахтер" столкнулся с серьезными финансовыми потерями, сообщил Палкин в интервью официальному сайту клуба. 

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После полномасштабного вторжения россиян в Украину в феврале 2022 года "Шахтер" был вынужден отпустить практически всех легионеров. Это привело к значительным финансовым потерям. 

Сергей Палкин
Сергей Палкин на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Украинские клубы беззащитны

Гендиректор "горняков" объяснил, что украинские клубы практически не защищены законодательно и вынуждены соглашаться на условия ФИФА. Это может привести к серьезным последствиям включая банкротство. 

"Мы потеряли половину команды. Сейчас мы потеряли инвестиции на 40 миллионов евро. Из-за действий ФИФА в ближайшем будущем мы лишимся такой же суммы.

"Шахтер" теряет уверенность в необходимости продолжать инвестировать в украинский футбол, потому что защиты нет. Мы — сами. Мы сами пытаемся защитить себя", — рассказал Сергей Палкин. 

Как Мудрик помог "Шахтеру"

Один из руководителей донецкого клуба рассказал, что трансфер Михаила Мудрика в "Челси" стал спасением для "Шахтера". Это позволило "горнякам" получить средства, необходимые для дальнейшего существования. 

"Мы продали Мудрика в "Челси". Это помогло нам продолжить работу клуба и вернуть наши долги, потому что ФИФА разрешила нашим игрокам уйти, а клубы продолжали требовать платить за этих игроков. Наши кредиторы просят нас платить.

Но когда я спорю о том, как можно заплатить, если нет возможности продать этих игроков, они просто исчезли, и у нас идет война, никого это не волнует. Поэтому эти деньги, которые мы получили от продажи Мудрика, помогли нам вернуть эти долги", — объяснил Сергей Палкин.

Напомним, украинский футболист Руслан Малиновский провел один из лучших матчей за "Марсель". 

Украинский спортсмен-разведчик погиб при обороне Бахмута. 

Жена Криштиану Роналду оказалась в центре скандала из-за откровенного купальника. 

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