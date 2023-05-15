Мудрик врятував "Шахтар" від банкрутства: невідомі деталі операції

Михайло Мудрик на тренуванні "Челсі". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про складнощі, з якими клуб зіштовхнувся за останні півтора роки. Трансфер Михайла Мудрика до "Челсі" дозволив "гірникам" уникнути неприємностей.

"Шахтар" зіткнувся із серйозними фінансовими втратами, повідомив Палкін в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

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Сергій Палкін на пресконференції. Фото: УНІАН

Українські клуби беззахисні

Гендиректор "гірників" пояснив, що українські клуби практично не захищені законодавчо та змушені погоджуватися на умови ФІФА. Це може призвести до серйозних наслідків, включаючи банкрутство.

"Ми втратили половину команди та інвестиції на 40 мільйонів євро. Через дії ФІФА в найближчому майбутньому ми втратимо таку саму суму.

У "Шахтаря" все менше впевненості у необхідності продовжувати інвестувати в український футбол, бо захисту немає. Ми самі. Ми самі намагаємось захистити себе", — розповів Сергій Палкін.

Як Мудрик допоміг "Шахтарю"

Один із керівників донецького клубу розповів, що трансфер Михайла Мудрика до "Челсі" став порятунком для "Шахтаря". Це дозволило "гірникам" отримати кошти, необхідні подальшого існування.

"Ми продали Мудрика в "Челсі". Це допомогло нам продовжити роботу клубу та повернути наші борги, бо ФІФА дозволила нашим гравцям піти, а клуби продовжували вимагати платити за цих гравців. Наші кредитори просять нас платити".

Але коли я сперечаюся про те, як можна заплатити, якщо немає можливості продати цих гравців, вони просто зникли, і ми маємо війну, нікого це не хвилює. Тому ці гроші, які ми одержали від продажу Мудрика, допомогли нам повернути ці борги", — пояснив Сергій Палкін.

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