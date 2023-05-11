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Жена Роналду оказалась в центре скандала из-за откровенного купальника

11 мая 2023 09:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Роналду оказалась в центре скандала из-за откровенного купальника
Джорджина Родригес в желтом платье. Фото: instagram.com/georginagio/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Гражданская супруга Криштиану Роналду снова оказалась в центре скандала. Джорджина Родригес вызвала гневную реакцию болельщиков из Саудовской Аравии.

Испанская модель опубликовала откровенные фотографии на своей странице в Instagram

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Переезд Криштиану Роналду и его семьи в Саудовскую Аравию уже неоднократно приводил к скандалам в этой стране. Португалец не расписан с матерью своих детей Джорджиной Родригес. По законам страны, за клуб из которой выступает ветеран, он не может жить под одной крышей с женщиной, если брак не заключен официально. Но для звезды футбола сделали исключения. 

Новый скандал 

Джорджина Родригес опубликовала серию фотографий, на которых предстала в соблазнительном виде. Девушка позирует у бассейна в семейном особняке Роналду в открытом купальнике синего цвета. Он выгодно подчеркивает достоинства фигуры Джорджины и почти не скрывает ее грудь. 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес в особняке Роналду. Фото: instagram.com/georginagio/

Также испанская модель показала ванну с лепестками роз, намекнув на романтический вечер с супругом. "Каждое небо имеет свой оттенок", — подписала снимки Джорджина. 

Фотографии вызвали настоящий фурор и гневную реакцию многих болельщиков "Аль-Насра", за который играет Роналду. Супругу футболиста в комментариях обвинили в фривольном поведении. Болельщики написали, что она не имеет права демонстрировать такие снимки, пока Криштиану играет в Саудовской Аравии. 

Джорджина Родригес
Джорджина Родригес у бассейна. Фото: instagram.com/georginagio/

Важно отметить, что многие поклонники Джорджины выступили в ее защиту и написали, что у себя дома девушка имеет право делать все, что захочет. 

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