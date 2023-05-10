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Жена Усика попрощалась с мужем и покинула Украину

10 мая 2023 21:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Жена Усика попрощалась с мужем и покинула Украину
Александр и Екатерина Усик в Пирогово. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира по боксу Александр Усик в ближайшее время сосредоточится на подготовке к новому бою. Его жена временно уехала из Украины. 

Екатерина Усик на своей странице в Instagram показала семейную прогулку накануне отъезда. 

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В последние недели активизировали слухи об организации нового боя с участием Александра Усика. Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе пока не раскрыл имя нового соперника. Однако инвесторы с Ближнего Востока готовы организовать поединок украинца против Деонтея Уайлдера или Тайсона Фьюри. 

Александр и Екатерина Усик
Александр и Екатерина Усик с дочерью Елизаветой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/ 

Усик в кругу семьи

Сам Александр продолжает заниматься помощью Вооруженным силам Украины (ВСУ). Спортсмен регулярно ездит на фронт, обеспечивает бойцов всем необходимым, уделяет благотворительности все свободное время. 

Усик редко позволяет себе отдыхать и проводит свободное время в кругу семьи. Недавно он прогулялся с женой Екатериной и дочерью Елизаветой в столичном национальном музее Пирогово. Семья прекрасно провела вместе время, свидетельством этому стала фотосессия спортсмена с супругой и ребенком. 

Екатерина Усик
Екатерина Усик с подругой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Вскоре после этого Екатерина Усик опубликовала снимок из столицы Австрии. Девушка на фотографии обнимает подругу в одном из венских кафе и выглядит абсолютно счастливой. 

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду. 

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Известный украинский спортсмен стал россиянином ради жизни в Крыму. 

Известная болельщица "Наполи" разделась и прогулялась по улице Неаполя в честь победы команды в чемпионате Италии.

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