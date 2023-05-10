Жена Усика попрощалась с мужем и покинула Украину

Александр и Екатерина Усик в Пирогово. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпион мира по боксу Александр Усик в ближайшее время сосредоточится на подготовке к новому бою. Его жена временно уехала из Украины.

Екатерина Усик на своей странице в Instagram показала семейную прогулку накануне отъезда.

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В последние недели активизировали слухи об организации нового боя с участием Александра Усика. Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе пока не раскрыл имя нового соперника. Однако инвесторы с Ближнего Востока готовы организовать поединок украинца против Деонтея Уайлдера или Тайсона Фьюри.

Александр и Екатерина Усик с дочерью Елизаветой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Усик в кругу семьи

Сам Александр продолжает заниматься помощью Вооруженным силам Украины (ВСУ). Спортсмен регулярно ездит на фронт, обеспечивает бойцов всем необходимым, уделяет благотворительности все свободное время.

Усик редко позволяет себе отдыхать и проводит свободное время в кругу семьи. Недавно он прогулялся с женой Екатериной и дочерью Елизаветой в столичном национальном музее Пирогово. Семья прекрасно провела вместе время, свидетельством этому стала фотосессия спортсмена с супругой и ребенком.

Екатерина Усик с подругой. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Вскоре после этого Екатерина Усик опубликовала снимок из столицы Австрии. Девушка на фотографии обнимает подругу в одном из венских кафе и выглядит абсолютно счастливой.

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