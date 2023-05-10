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Довбик, Мудрик и Ротань сыграют в прощальном матче легенды футбола

10 мая 2023 15:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик, Мудрик и Ротань сыграют в прощальном матче легенды футбола
Евгений Селезнев в матче за "Минай". Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев завершает профессиональную карьеру. Ветеран собирается провести матч с участием звезд отечественного футбола. 

Летом Селезнев соберет на поле известных игроков прошлого и настоящего, сообщает "Будинок 42". 

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Карьера Селезнева 

Форвард посвятил спорту более 25 лет жизни. Воспитанник донецкого "Шахтера" играл и в Украине, и за ее пределами. Евгений Селезнев защищал цвета "горняков", "Днепра", "Колоса", испанской "Малаги", российской "Кубани", турецких "Карабюкспора" и "Бурсаспора". 

Последним клубом в карьере Селезнева стал ужгородский "Минай". Форвард дважды становился лучшим бомбардиром чемпионатов Украины, выигрывал чемпионский титул, становился обладателем национального Кубка Украины и Турции. Селезнев играл в финале Лиги Европы.  

Евгений Селезнев
Селезнев в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

В составе сборной Украины Селезнев выступал с 2008 по 2018 годы. На его счету 58 поединков и 11 забитых мячей. 

Прощальный матч ветерана 

Шестого июня на стадионе "Авангард" в Ужгороде состоится поединок с участием Евгения Селезнева и звезд украинского футбола. Приглашение принять участие в матче получили Олег Протасов, Александр Хацкевич, Руслан Ротань, Дарио Срна, Михаил Мудрик, Артем Довбик и многие другие игроки.

Вход на стадион будет платным. Все вырученные средства пойдут на покупку автомобилей для нужд Вооруженных сил Украины.

Напомним, украинец Виктор Цыганков может перейти из "Жироны" в более сильную команду. 

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