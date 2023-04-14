Предупредили, что расстреляют — экс-форвард Шахтера не может вернуться домой

Евгений Селезнев во время матча за "Минай". Фото: Униан

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев рассказал, как изменилось его мнение о россиянах после начала полномасштабного вторжения в Украину зимой 2022 года.

Известный спортсмен признался, что уже давно не может вернуться в родной город, сообщает Sport.ua.

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Евгений Селезнев является третьим в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины по футболу. Он защищал цвета национальной сборной, донецкого "Шахтера" и нескольких других команд.

Нет возврата назад

В последние годы Селезнев живет в Ужгороде. Уже больше года он занимается волонтерской деятельностью. Спортсмен признался, что уже девять лет не был в родной Макеевке.

"Там до сих пор остаются близкие мне люди. Я понимал, что происходит, всегда, но еще питал иллюзии, что о чем-то можно договариваться. 24 февраля 2022-го — точка невозврата. После Мариуполя, Ирпеня, Бучи, Днепра, Запорожья, Киева, Житомира прощения агрессорам нет. Могу только сказать, что сейчас искренне восхищаюсь тем, что делают наши воины в Бахмуте. Это герои. А этим чудовищам, простите, до х…я чести, чтобы о них столько говорить.

В последний раз я был в Макеевке в начале 2014-го, то есть до войны. С тех пор ездить не рискую. Меня предупредили, что расстреляют, если там встретят", — рассказал Евгений Селезнев.

Евгений Селезнев во время матча УПЛ. Фото: Уніан

Перемены в сознании

Форвард признался в том, что полномасштабное вторжение россиян в Украину навсегда изменило его восприятие действительности. И возврат к состоянию до 2022 года уже невозможен.

"То, что натворила Россия, не укладывается в голове. Это нелюди. Животные на такое не способны", — добавил футболист.

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