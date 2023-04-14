Сборная Украины может сняться с отбора на Евро-2024 — опубликован указ министерства

Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: MATTHEW CHILDS/Reuters

Правительство Украины выпустило постановление, которое может негативно сказаться на всех отечественных спортсменах. Это откинет развитие любого вида спорта на десятилетия назад.

Сборная Украины по футболу может сняться с отбора на чемпионат Европы-2024, сообщил в своем Telegram-канале Жан Беленюк.

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Текст указа Минспорта

Олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк опубликовал текст указа министерства молодежи и спорта Украины о запрете официальным делегациям украинских сборных участвовать в тех международных соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы.

Сборная Украины пропускает гол от Англии. Фото: MATTHEW CHILDS/Reuters

В случае если на соревнованиях будут участвовать российские или белорусские спортсмены, то украинские делегации обязаны возвращаться домой. В тексте документа рекомендуется всеукраинским спортивным федерациям мониторить участие России и Беларуси в международных соревнованиях и своевременно информировать Минспорта в случае выявления таких фактов.

Если какая-либо украинская федерация откажется вернуть своих спортсменов с турниров, то руководителям самостоятельных структурных подразделений Минспорта необходимо будет подать соответствующие документы в Комиссию для лишения такой спортивной федерации статуса национальной.

Указ Минспорта. Фото: скриншот из Telegram Беленюка

Что ждет украинский спорт?

Руководствуясь логикой Министерства спорта, сборная Украины по футболу должна сняться с участия в отборе на Евро-2024. В квалификации к континентальному первенству принимает участие белорусская команда.

Данный указ Министерства может создать колоссальные проблемы украинскому спорту, который фактически окажется в изоляции. Учитывая позиции некоторых национальных олимпийских комитетов, такая изоляция украинских спортсменов может продлиться долгие годы.

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