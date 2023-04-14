Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Сборная Украины может сняться с отбора на Евро-2024: опубликован указ министерства arrow

Сборная Украины может сняться с отбора на Евро-2024: опубликован указ министерства

14 апреля 2023 08:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины может сняться с отбора на Евро-2024 — опубликован указ министерства
Александр Зинченко в сборной Украины. Фото: MATTHEW CHILDS/Reuters
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Правительство Украины выпустило постановление, которое может негативно сказаться на всех отечественных спортсменах. Это откинет развитие любого вида спорта на десятилетия назад. 

Сборная Украины по футболу может сняться с отбора на чемпионат Европы-2024, сообщил в своем Telegram-канале Жан Беленюк. 

Читайте также:

Текст указа Минспорта

Олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк опубликовал текст указа министерства молодежи и спорта Украины о запрете официальным делегациям украинских сборных участвовать в тех международных соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы. 

Сборная Украины
Сборная Украины пропускает гол от Англии. Фото: MATTHEW CHILDS/Reuters

В случае если на соревнованиях будут участвовать российские или белорусские спортсмены, то украинские делегации обязаны возвращаться домой. В тексте документа рекомендуется всеукраинским спортивным федерациям мониторить участие России и Беларуси в международных соревнованиях и своевременно информировать Минспорта в случае выявления таких фактов. 

Если какая-либо украинская федерация откажется вернуть своих спортсменов с турниров, то руководителям самостоятельных структурных подразделений Минспорта необходимо будет подать соответствующие документы в Комиссию для лишения такой спортивной федерации статуса национальной. 

Указ Минспорта
Указ Минспорта. Фото: скриншот из Telegram Беленюка

Что ждет украинский спорт?

Руководствуясь логикой Министерства спорта, сборная Украины по футболу должна сняться с участия в отборе на Евро-2024. В квалификации к континентальному первенству принимает участие белорусская команда. 

Данный указ Министерства может создать колоссальные проблемы украинскому спорту, который фактически окажется в изоляции. Учитывая позиции некоторых национальных олимпийских комитетов, такая изоляция украинских спортсменов может продлиться долгие годы. 

Напомним, украинский боксер Александр Усик получил вызов от известного спортсмена. Бой может быть проведен уже в этом году. 

Бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко заметили в компании скандально известной итальянки, которая организовывала оргии для Берлускони. 

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о борьбе против участия россиян и белорусов в международных турнирах. 

Один из лидеров киевского "Динамо" Александр Караваев может сменить команду, ведь контракт игрока с "бело-синими" истекает летом этого года.

Известный американский тренер Мейвезер поделился мнениями о предстоящем поединке между Ломаченко и Хейни.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB