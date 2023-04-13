Ф'юрі обрав нових суперників — чи є Усик у списку

Британський боксер Тайсон Ф'юрі. Фото: Google

Відомий промоутер Боб Арум розповів про потенційних суперників боксера Тайсона Ф'юрі. Британець розглядає одразу кілька кандидатур для наступного поєдинку.

Ф'юрі планує вийти на ринг у 2023 році один чи два рази, повідомляє Boxing Scene.

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Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) мав протистояти Олександру Усику в бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Проте суперники не зуміли домовитися про поєдинок, який міг відбутися наприкінці квітня. 34-річний Ф'юрі залишився володарем чемпіонського поясу за версією WBC.

Тайсон Ф'юрі відпочиває перед боєм. Фото: Google

Список претендентів на бій із Тайсоном

При цьому британський боксер поки що не збирається завершувати кар'єру. Його команда вже шукає нового суперника, а сам Ф'юрі розмірковує над кількома запропонованими йому кандидатурами.

"Необхідний суперник, якого знає весь світ. Це може бути Джо Джойс. Однак для початку треба дочекатися результату його бою проти китайського спортсмена. Якщо Джойс переможе, його поєдинок з Тайсоном може відбутися вже влітку.

Іншим претендентом є Енді Руїсом. Остаточного рішення поки що немає. Ми плануємо обговорювати це питання з Тайсоном вже наступного тижня. Наступний бій буде цікавим у будь-якому випадку", — пояснив Боб Арум.

Джо Джойс завоював пояс WBO. Фото: Google

Вже 15 квітня в Лондоні пройде поєдинок володаря тимчасового поясу за версією WBO Джо Джойс із Чжаном Чжилеєм (24-1-1, 19 КО) з Китаю.

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