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Ярмоленко не вернется в "Динамо": капитан сборной Украины получит другое предложение

11 апреля 2023 09:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко не вернется в Динамо — капитан сборной Украины получит другое предложение
Андрей Ярмоленко еще не принял решение о своем будущем. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вряд ли будет выступать в национальном первенстве (УПЛ) в следующем сезоне. Воспитанник "Динамо" может задержаться в ОАЭ. 

Руководство "Аль-Айна" рассматривает возможность предложить ветерану продлить контракт, сообщает The Sun

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Полузащитник клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Андрей Ярмоленко может остаться в команде еще на один год. В клубе готов продлить его контракт, срок действия которого истекает летом 2023 года. Решение украинца будет основываться на том, останется ли в клубе главный тренер Сергей Ребров. Его "Аль-Айн" тоже хочет сохранить. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко может остаться в "Аль-Айне". Фото: Google

Достижения Ярмоленко

Ярмоленко зарабатывает в "Аль-Айне" около 160 тысяч евро в месяц. Полузащитник может вернуться в киевское "Динамо", однако руководство столичного клуба не готово платить такую зарплату своему воспитаннику. 

Недавно Андрей Ярмоленко принял участие в матче 22 тура чемпионата ОАЭ, в котором "Аль-Айн" разгромил на выезде "Хорфаккан" со счетом 3:0. Украинец забил третий гол своей команды. Таким образом полузащитник записал на свой счет уже девятый гол в этом сезоне. 

"Аль-Айн" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. Лидирует "Аль-Ахли", который опережает конкурента на пять очков. 

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб. Известны претенденты на украинского футболиста. 

Каталонская "Барселона" не смогла обыграть "Жирону" в Каталонском дерби. Главный тренер Хави Эрнандес назвал причину. 

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