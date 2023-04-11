Ярмоленко не вернется в Динамо — капитан сборной Украины получит другое предложение

Андрей Ярмоленко еще не принял решение о своем будущем. Фото: Google.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко вряд ли будет выступать в национальном первенстве (УПЛ) в следующем сезоне. Воспитанник "Динамо" может задержаться в ОАЭ.

Руководство "Аль-Айна" рассматривает возможность предложить ветерану продлить контракт, сообщает The Sun.

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Полузащитник клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Андрей Ярмоленко может остаться в команде еще на один год. В клубе готов продлить его контракт, срок действия которого истекает летом 2023 года. Решение украинца будет основываться на том, останется ли в клубе главный тренер Сергей Ребров. Его "Аль-Айн" тоже хочет сохранить.

Андрей Ярмоленко может остаться в "Аль-Айне". Фото: Google

Достижения Ярмоленко

Ярмоленко зарабатывает в "Аль-Айне" около 160 тысяч евро в месяц. Полузащитник может вернуться в киевское "Динамо", однако руководство столичного клуба не готово платить такую зарплату своему воспитаннику.

Недавно Андрей Ярмоленко принял участие в матче 22 тура чемпионата ОАЭ, в котором "Аль-Айн" разгромил на выезде "Хорфаккан" со счетом 3:0. Украинец забил третий гол своей команды. Таким образом полузащитник записал на свой счет уже девятый гол в этом сезоне.

"Аль-Айн" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. Лидирует "Аль-Ахли", который опережает конкурента на пять очков.

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