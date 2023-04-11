Ярмоленко не повернеться до Динамо — капітан збірної України отримає іншу пропозицію

Андрій Ярмоленко ще не ухвалив рішення про своє майбутнє. Фото: Google.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко навряд чи виступатиме у національній першості (УПЛ) наступного сезону. Вихованець "Динамо" може затриматись в ОАЕ.

Керівництво "Аль-Айну" розглядає можливість запропонувати ветерану продовжити контракт, повідомляє The Sun.

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Півзахисник клубу "Аль-Айн" з ОАЕ Андрій Ярмоленко може залишитися в команді ще на один рік. У клубі готовий продовжити його контракт, термін дії якого спливає влітку 2023 року. Рішення українця ґрунтуватиметься на тому, чи залишиться у клубі головний тренер Сергій Ребров. Його "Аль-Айн" також хоче зберегти.

Андрій Ярмоленко може залишитись в "Аль-Айні". Фото: Google

Досягнення Ярмоленка

Ярмоленко заробляє в Аль-Айні близько 160 тисяч євро на місяць. Півзахисник може повернутися до київського "Динамо", проте керівництво столичного клубу не готове платити таку зарплату своєму вихованцю.

Нещодавно Андрій Ярмоленко взяв участь у матчі 22-го туру чемпіонату ОАЕ, в якому "Аль-Айн" розгромив на виїзді "Хорфаккан" з рахунком 3:0. Українець забив третій гол своєї команди. Таким чином півзахисник записав на свій рахунок вже дев'ятий гол цього сезону.

"Аль-Айн" посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ. Лідирує "Аль-Ахлі", який випереджає конкурента на п'ять очок.

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