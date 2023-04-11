Цыганков и Жирона остановили Барселону — украинец стал одним из лучших на поле

"Барселона" и "Жирона" не забили ни одного гола. Фото: Google.

В рамках 28 тура чемпионата Испании по футболу состоялось каталонское дерби. "Барселона" приняла "Жирону" и не сумела сломить сопротивление подопечных Мичела.

Виктор Цыганков мог забить гол за свою команду, но не попал в створ, сообщают Новини.LIVE.

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Обе команды начали поединок достаточно активно. Уже на второй минуте гости могли повести в счете, но Цыганков не попал в створ ворот Тер Штегена из пределов штрафной. На девятой минуте уже "Барселона" была близка к голу, когда футболисты "Жироны" едва не отправили мяч в свои ворота.

Игра "Жироны" и вклад Цыганкова

Гости не ушли в глухую оборону, пытались ловить соперника на контратаках, быстро доставляли мяч в атаку за счет мелких и средних передач. В середине второго тайма "Жирона" должна была забивать. Кастельянос вышел на ударную позицию и не попал в ворота. А ведь мог сделать передачу под удар свободному Цыганкову.

"Барселона" не смогла забить "Жироне". Фото: Reuters

"Барселона" не реализовала свои моменты, встреча завершилась ничьей. Команда Хави Эрнандеса не может забить уже второй матч подряд — такое произошло с ней впервые в этом сезоне. Каталонцам не удалось довести преимущество над "Реалом" до 15 очков.

Виктор Цыганков получил за этот поединок среднюю оценку от портала WhoScored — 6,3. Героем матча стал защитник "Жироны" Арнау Мартинес, которому поставили 7,7 балла. Среди игроков "Барселоны" лучшим стал Рональд Араухо — 7,3.

Барселона — Жирона, оценки за матч. Фото: WhoScored

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