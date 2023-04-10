Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба arrow

Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

10 апреля 2023 11:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мудрик может уйти из Челси — на украинца претендуют два клуба
В услугах Мудрика заинтересованы несколько клубов. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик будущим летом может сменить клуб. В "Челси" пришли к выводу, что молодой футболист пока не может стать игроков основы лондонского клуба. 

Мудрик может уйти в аренду в другую команду, сообщает Mirror

Читайте также:

Вингер "Челси" Михаил Мудрик может отправиться в аренду в другой клуб. В его услугах заинтересованы сразу несколько команд из английской Премьер-лиги. 

Михаил Мудрик

Куда может перейти Мудрик?

Наивысшие шансы арендовать 22-летнего футболиста имеет "Брайтон". Главный тренер команды Роберто Де Дзерби работал с молодым украинцем в "Шахтере" и прекрасно знает возможности Михаила. Он готов предоставить Мудрику регулярную игровую практику, которой футболисту не хватает в "Челси". 

В Лондоне поняли, что адаптация Мудрика в английской Премьер-лиге проходит не так быстро, как ожидалось. Учитывая проблемы команды в этом сезоне, тренерский штаб не может позволить себе опекать молодого футболиста, хотя ему необходима персональная помощь. Зато на это готов Де Дзерби. 

Другими клубами, которые заинтересованы в услугах Мудрика, являются английский "Вулверхэмптон" и итальянский "Сассуоло". Однако для "Челси" приоритетным является вариант с "Брайтоном". 

Напомним, хавбек Руслан Малиновский провалил очередной матч за "Марсель". Его команда опустилась уже на третье место в турнирной таблице. 

Каталонская "Барселона" выбрала футболистов, которые ближайшим летом покинут клуб. 

Каталонская "Барселона" примет "Жирону". В анонсе матча разбираем шансы гостей испортить настроение фавориту. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB