Мудрик может уйти из Челси — на украинца претендуют два клуба

В услугах Мудрика заинтересованы несколько клубов. Фото: Google.

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик будущим летом может сменить клуб. В "Челси" пришли к выводу, что молодой футболист пока не может стать игроков основы лондонского клуба.

Мудрик может уйти в аренду в другую команду, сообщает Mirror.

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Куда может перейти Мудрик?

Наивысшие шансы арендовать 22-летнего футболиста имеет "Брайтон". Главный тренер команды Роберто Де Дзерби работал с молодым украинцем в "Шахтере" и прекрасно знает возможности Михаила. Он готов предоставить Мудрику регулярную игровую практику, которой футболисту не хватает в "Челси".

В Лондоне поняли, что адаптация Мудрика в английской Премьер-лиге проходит не так быстро, как ожидалось. Учитывая проблемы команды в этом сезоне, тренерский штаб не может позволить себе опекать молодого футболиста, хотя ему необходима персональная помощь. Зато на это готов Де Дзерби.

Другими клубами, которые заинтересованы в услугах Мудрика, являются английский "Вулверхэмптон" и итальянский "Сассуоло". Однако для "Челси" приоритетным является вариант с "Брайтоном".

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