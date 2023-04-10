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Малиновский провалил важный матч: Марсель не удержал второе место

10 апреля 2023 07:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский провалил важный матч — Марсель не удержал второе место
Малиновский стал худшим в составе "Марселя". Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вышел на замену в матче 30 тура французской Лиги 1. Он не помог "Марселю" одержать выездную победу над "Лорьяном". 

"Олимпик" так и не забил ни одного гола в этом матче, сообщают Новини.LIVE

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В чемпионате Франции по футболу идет ожесточенная борьба за места в Лиге чемпионов. Еще недавно "Марсель" шел на второй строчке в турнирной таблице, но после очередной ничьей команда Игора Тудора опустилась на третью строчку. 

Руслан Малиновский

В поединке 30 тура "Марсель" не сумел обыграть на выезде "Лорьян" (0:0). В этом же туре "Ланс" дома оказался сильнее "Страсбура" (2:1) и поднялся на вторую строчку. Подопечные Франка Эза набрали 63 очка, у "Марселя" на два балла меньше. 

Неудачная игра для Малиновского

Руслан Малиновский начал встречу с "Лорьяном" в запасе. Он появился на поле только во втором тайме и отыграл всего девять минут основного времени. 

Украинец не отметился результативными действиями. Он девять раз коснулся мяча, сделал три точные передачи из четырех (75% точности). На счету Малиновского один неточный навес, он один раз вынес мяч, три раза потерял мяч и дважды неудачно вступил в борьбу. 

Лорьян — Марсель

Лучшим футболистом матча стал голкипер "Марселя" Пау Лопес. За этот поединок он получил оценку 8,5 балла. Малиновский стал худшим футболистом на поле с оценкой 5,9 балла. 

В следующем туре "Марсель" сыграет дома против "Труа" 16 апреля. На счету Малиновского 13 матчей за "Олимпик" в этом сезоне и один забитый гол. 

Напомним, президента УЕФА Александра Чеферина подозревают в мошенничестве. Его могут лишить должности. 

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