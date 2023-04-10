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"Челси" готовит еще один трансфер за 100 млн евро: кто составит конкуренцию Мудрику по стоимости

10 апреля 2023 00:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Челси готовит еще один трансфер за 100 млн евро
"Аристократы" не останавливаются в громких приобретениях
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Лондонский "Челси" вслед за приобретением Михаила Мудрика рассматривает возможность еще одного многомиллионного трансфера. В чемпионат Англии может переехать хорватский защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол.

Об этом пишет испанское издание Fichajes.

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Одного из лучших защитников ЧМ-2022 уже давно хотят видеть в своем составе большинство топ-клубов Европы. Среди претендентов уже называли "Манчестер сити", "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал". Теперь появилась информация, что руководство "Челси" готово выделить на покупку игрока 100 миллионов евро. Именно такова минимальная сумма, за которую клуб из Лейпцига готов расстаться с футболистом.

Также лондонскому клубу приписывают заинтересованность в приобретении нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

Его 25 голов в 28 матчах (во всех турнирах), по данным WhoScored, стали важной частью истории успеха "Наполи" в 2022/23 году. Клуб готовится встретиться с "Миланом" в Лиге чемпионов и находится на первом месте в Серии А на расстоянии 16 очков.

А другой журналист Дин Джонс утверждает, что трансфер Михаила Мудрика был сделан не из-за футбольной стратегии, а чтобы удовлетворить тщеславие менеджмента клуба.

Он также заявляет, что у украинского вингера есть потенциал стать успешным игроком в АПЛ.

Мудрик, купленный за 70+30 миллионов евро, смог отличиться одной результативной передачей в девяти матчах за "Челси". Однако, по словам Джонса, "Челси" никогда не был заинтересован в Мудрице и покупка была сделана только ради удовлетворения тщеславия.

Заявление журналиста вызвало шок и обсуждение в Интернете. Многие футбольные болельщики считают, что "Челси" должно быть более ответственным в своих трансферах и не позволять тщеславию влиять на решение по команде.

Александр Зинченко традиционно вышел в стартовом составе "Арсенала" в Ливерпуле, но приблизить чемпионский титул своей победой "канониры" не сумели. Более того, именно из-под игрока сборной Украины выполнили навесную подачу во время второго пропущенного гола.

Сегодня, девятого апреля, состоялись заключительные 3 матча 20-го тура украинской Премьер-лиги по футболу. "Днепр-1" продолжил чемпионскую гонку, "Колос" сделал еще шаг к евроарене , а "Черноморец" и "Александрия" поделили очки.

 

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