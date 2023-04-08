Британський журналіст-інсайдер розповів правду про трансфер Мудрика

"Ми не побачимо повного ефекту від нього": британський інсайдер розповів про майбутнє Мудрика
У Великій Британії не вщухають розмови про доцільність трансферу Михайла Мудрика у "Челсі". Так, місцевий журналіст-інсайдер Дін Джонс поділився думками щодо переходу українця у стан "пенсіонерів" та його адаптації на "туманному Альбіоні".
Слова медійника опублікував портал GiveMeSport.
Сумнівний трансфер
Дін Джонс вважає, що Михайло Мудрик насправді був зайвим трансфером для "аристократів", але тепер потрібно інтегрувати його у команду.
"Я просто не думаю, що Мудрик колись був потрібен "Челсі", і тепер, оскільки вони витратили на нього так багато грошей, їм потрібно знайти для нього роль у команді та змусити його працювати. Це дійсно складно, але на таких ранніх етапах я не дуже турбуюся про це. З точки зору гравця, йому потрібен час, щоб звикнути до англійського футболу, і ми не побачимо повного ефекту від нього до початку наступного сезону", — заявив Джонс.
Варто зазначити, що Михайло Мудрик не має постійного місця у стартовому складі "Челсі". Він також досі не відзначився бодай одним забити м'ячем за свій новий клуб після переходу з "Шахтаря".
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