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"Ми не побачимо повного ефекту від нього": британський інсайдер розповів про майбутнє Мудрика

8 квітня 2023 12:20
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Британський журналіст-інсайдер розповів правду про трансфер Мудрика
Мудрику потрібен час Фото:Google
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

У Великій Британії не вщухають розмови про доцільність трансферу Михайла Мудрика у "Челсі". Так, місцевий журналіст-інсайдер Дін Джонс поділився думками щодо переходу українця у стан "пенсіонерів" та його адаптації на "туманному Альбіоні". 

Слова медійника опублікував портал GiveMeSport. 

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Дін Джонс вважає, що Михайло Мудрик насправді був зайвим трансфером для "аристократів", але тепер потрібно інтегрувати його у команду. 

"Я просто не думаю, що Мудрик колись був потрібен "Челсі", і тепер, оскільки вони витратили на нього так багато грошей, їм потрібно знайти для нього роль у команді та змусити його працювати. Це дійсно складно, але на таких ранніх етапах я не дуже турбуюся про це. З точки зору гравця, йому потрібен час, щоб звикнути до англійського футболу, і ми не побачимо повного ефекту від нього до початку наступного сезону", — заявив Джонс.

Михайло Мудрик

Варто зазначити, що Михайло Мудрик не має постійного місця у стартовому складі "Челсі". Він також досі не відзначився бодай одним забити м'ячем за свій новий клуб після переходу з "Шахтаря". 

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