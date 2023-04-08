Британський журналіст-інсайдер розповів правду про трансфер Мудрика

Мудрику потрібен час Фото:Google

У Великій Британії не вщухають розмови про доцільність трансферу Михайла Мудрика у "Челсі". Так, місцевий журналіст-інсайдер Дін Джонс поділився думками щодо переходу українця у стан "пенсіонерів" та його адаптації на "туманному Альбіоні".

Слова медійника опублікував портал GiveMeSport.

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Дін Джонс вважає, що Михайло Мудрик насправді був зайвим трансфером для "аристократів", але тепер потрібно інтегрувати його у команду.

"Я просто не думаю, що Мудрик колись був потрібен "Челсі", і тепер, оскільки вони витратили на нього так багато грошей, їм потрібно знайти для нього роль у команді та змусити його працювати. Це дійсно складно, але на таких ранніх етапах я не дуже турбуюся про це. З точки зору гравця, йому потрібен час, щоб звикнути до англійського футболу, і ми не побачимо повного ефекту від нього до початку наступного сезону", — заявив Джонс.

Варто зазначити, що Михайло Мудрик не має постійного місця у стартовому складі "Челсі". Він також досі не відзначився бодай одним забити м'ячем за свій новий клуб після переходу з "Шахтаря".

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