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Прощавай, "Тоттенгем": Харрі Кейн перейде до закордонного топклубу

7 квітня 2023 11:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Харрі Кейн перейде до закордонного топклубу
Харрі Кейн залишить "Тоттенгем". Фото: Google
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Англії та лондонського "Тоттенгема" Харрі Кейн влітку 2023 перейде в інший клуб. У його послугах зацікавлена мюнхенська "Баварія".

Чемпіони Німеччини шукають результативного форварда, повідомляє Abendzeitung.

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Мюнхенська "Баварія" так і не зуміла замінити Роберта Левандовського, який влітку 2022 перейшов у каталонську "Барселону". З того часу чемпіони Німеччини грають без центрального нападаючого. У клубі хочуть виправити цю ситуацію.

Майбутній рекорд "Баварії"

За кілька місяців "Баварія" спробує підписати форварда англійського "Тоттенгема" Харрі Кейна. Альтернативою 29-річному бомбардиру стане французький нападник "Айнтрахта" Рандаль Коло Муані.

Рандаль Коло Муані

Керівництво мюнхенського клубу готове піти на історичний крок заради запрошення Харрі Кейна. "Баварія" може вперше витратити на одного футболіста близько 100 млн євро. Таку пропозицію, напевно, влаштує "Тоттенхем", який кілька років поспіль не відпускав свою зірку в "Манчестер Юнайтед".

У сезоні 2022/2023 Харрі Кейн зіграв за "Тоттенхем" 40 поєдинків у всіх турнірах. На рахунку форварда 24 голи та чотири результативні передачі.

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