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"Він мені загрожує": Жезус розповів, чому боїться Зінченка

6 квітня 2023 19:16
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Жезус розповів, чому боїться Зінченка
Футболісти розважають інших гравців лондонського клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард "Арсеналу" Габріель Жезус заявив, що "король жартів" Олександр Зінченко хоче заподіяти йому зло. Колишні футболісти "Манчестер Сіті" постійно сміються один з одного.

Бразилець та українець регулярно розважають роздягальню "канонірів", повідомляє Goal.

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Бразильський нападник та український захисник разом перейшли до "Арсеналу" з "Манчестер Сіті" влітку 2022 року. Вони залишаються близькими друзями, налагодивши зв'язки на полі та за його межами.

Жезус та Зінченко

Душа команди

Інші "каноніри" постійно стають свідками того, як Жезус та Зінченко жартують один з одного.

"Алекс — король жартів. Він постійно когось розігрує. Зінченко жартома стверджує, що "Сіті" виграв трофеї завдяки йому. Каже, що навчив "Арсенал" перемагати. У всій команді тільки я можу дати йому відсіч. Думаю, через це Алекс хоче мене вбити", — з усмішкою розповів Габріель Жезус.

Жезус та Зінченко

Сам Зінченко готовий годинами розповідати про дружбу із Жезусом. Між футболістами виникли добрі стосунки кілька років тому. Спільний перехід до "Арсеналу" лише зміцнив їхню дружбу.

Українець та бразилець допомогли один одному швидко адаптуватися в "Арсеналі". Зінченко сподівається, що Жезус відновиться після травми і його голи допоможуть "канонірам" завоювати чемпіонський кубок.

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