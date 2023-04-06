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Анчелотти объяснил, почему "Реал" так легко обыграл "Барселону"

6 апреля 2023 07:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти объяснил, почему Реал так легко обыграл Барселону
Мадридцы одержали уверенную победу на "Камп Ноу"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не скрывал эмоций после разгрома "Барселоны" в ответном полуфинале Кубка Испании. "Королевский клуб" забил сопернику на выезде четыре безответных гола. 

Итальянский наставник "Реала" назвал составляющие победы, сообщает Marca

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"Реал" отыграл весь ответный матч Кубка Испании лучше, чем соперник. Мадридцы буквально "были заряжены" на победу и создали много моментов у ворот Тер Штегена. Они успели забить первый гол незадолго до перерыва. 

Во втором тайме Карим Бензема оформил свой второй хет-трик за неделю. "Барселона" не смогла ответить на это ни одним голом. "Реал" выиграл второй матч подряд с общим счетом 10:0. 

"У нас получилось сыграть идеальный матч. В другом случае нельзя рассчитывать на победу на "Камп Ноу". "Реал" испытывал проблемы в первом тайме, но первый гол изменил динамику поединка.

"Реал" продемонстрировал характер и заслуженно вышел в финал Кубка Испании. Нам помогли энергия Камавинги, Винисиуса и Вальверде. Вместе с опытом Бензема, Модрича и Крооса и дало прекрасный результат", — рассказал Карло Анчелотти. 

Карло Анчелотти в Эль Класико

Тактический ход Анчелотти

Наставник "Реала" объяснил тактический ход, который он сделал в ответном полуфинале Кубка Короля с "Барселоной". Итальянский тренер изменил позицию Родриго на поле. 

"Небольшие мелочи способны оказать решающее значение на результат поединка. Еще в феврале я говорил, что "Реал" выйдет в финал турнира. Мы получили возможность отпраздновать успех в раздевалке и воспользовались нею", — заявил Карло Анчелотти. 

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