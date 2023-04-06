Анчелотти объяснил, почему "Реал" так легко обыграл "Барселону"
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти не скрывал эмоций после разгрома "Барселоны" в ответном полуфинале Кубка Испании. "Королевский клуб" забил сопернику на выезде четыре безответных гола.
Итальянский наставник "Реала" назвал составляющие победы, сообщает Marca.
"Реал" отыграл весь ответный матч Кубка Испании лучше, чем соперник. Мадридцы буквально "были заряжены" на победу и создали много моментов у ворот Тер Штегена. Они успели забить первый гол незадолго до перерыва.
Во втором тайме Карим Бензема оформил свой второй хет-трик за неделю. "Барселона" не смогла ответить на это ни одним голом. "Реал" выиграл второй матч подряд с общим счетом 10:0.
"У нас получилось сыграть идеальный матч. В другом случае нельзя рассчитывать на победу на "Камп Ноу". "Реал" испытывал проблемы в первом тайме, но первый гол изменил динамику поединка.
"Реал" продемонстрировал характер и заслуженно вышел в финал Кубка Испании. Нам помогли энергия Камавинги, Винисиуса и Вальверде. Вместе с опытом Бензема, Модрича и Крооса и дало прекрасный результат", — рассказал Карло Анчелотти.
Тактический ход Анчелотти
Наставник "Реала" объяснил тактический ход, который он сделал в ответном полуфинале Кубка Короля с "Барселоной". Итальянский тренер изменил позицию Родриго на поле.
"Небольшие мелочи способны оказать решающее значение на результат поединка. Еще в феврале я говорил, что "Реал" выйдет в финал турнира. Мы получили возможность отпраздновать успех в раздевалке и воспользовались нею", — заявил Карло Анчелотти.
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