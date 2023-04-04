Ребров может стать тренером итальянского топ-клуба

Украинский наставник востребован в Европе

Главный тренер клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Сергей Ребров может возглавить один из европейских грандов. Украинским наставником интересуются сразу несколько клубов во главе с миланским "Интером".

Ребров стал одним из кандидатов на пост наставника "нерадзурри" в случае увольнения Индзаги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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В услугах Сергея Реброва заинтересованы несколько известных европейских клубов. Наибольший интерес к 48-летнему наставнику проявляется миланский "Интер", руководство которого недовольно работой Симоне Индзаги.

В случае увольнения наставник могут быть начаты переговоры с Ребровым. Планируется, что он возглавит "Интер" летом, а до того времени с командой будет работать Кристиан Киву. Еще одним претендентом на пост наставника "нерадзурри" является Роберто Де Дзерби из английского "Брайтона".

Второй вариант Реброва

Еще одним клубом, который интересуется Сергеем Ребровым, оказался турецкий "Бешикташ". Стамбульцы почти потеряли шансы на чемпионский титул в Турции и нуждаются в качественных изменениях. Также у Реброва остается вариант со сборной Украины.

Контракт украинского наставника с "Аль-Айном" действует до лета 2023 года. Команда ведет борьбу за чемпионский титул в ОАЭ, где лидирует "Шабаб Аль-Ахли". Подопечные Сергея Реброва отстают на пять очков.

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