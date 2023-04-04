Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Ребров может стать тренером итальянского топ-клуба arrow

Ребров может стать тренером итальянского топ-клуба

4 апреля 2023 07:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров может стать тренером итальянского топ-клуба
Украинский наставник востребован в Европе
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер клуба "Аль-Айн" из ОАЭ Сергей Ребров может возглавить один из европейских грандов. Украинским наставником интересуются сразу несколько клубов во главе с миланским "Интером".

Ребров стал одним из кандидатов на пост наставника "нерадзурри" в случае увольнения Индзаги, сообщает La Gazzetta dello Sport

Читайте также:

В услугах Сергея Реброва заинтересованы несколько известных европейских клубов. Наибольший интерес к 48-летнему наставнику проявляется миланский "Интер", руководство которого недовольно работой Симоне Индзаги.

Сергей Ребров

В случае увольнения наставник могут быть начаты переговоры с Ребровым. Планируется, что он возглавит "Интер" летом, а до того времени с командой будет работать Кристиан Киву. Еще одним претендентом на пост наставника "нерадзурри" является Роберто Де Дзерби из английского "Брайтона". 

Второй вариант Реброва

Еще одним клубом, который интересуется Сергеем Ребровым, оказался турецкий "Бешикташ". Стамбульцы почти потеряли шансы на чемпионский титул в Турции и нуждаются в качественных изменениях. Также у Реброва остается вариант со сборной Украины. 

Контракт украинского наставника с "Аль-Айном" действует до лета 2023 года. Команда ведет борьбу за чемпионский титул в ОАЭ, где лидирует "Шабаб Аль-Ахли". Подопечные Сергея Реброва отстают на пять очков. 

Напомним, Алексанр Зинченко и его супруга Влада Седан раскрыли семейную тайну. 

Новый соперник Александра Усика перешел черту, бросая вызов украинцу. Ожидается "горячее" противостояние двух известных бойцов. 

Стало известно имя еще одного претендента на пост главного тренера сборной Украины. В УАФ решили обратиться к иностранному специалисту. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

23:57 Ситуация остается напряженной: Маляр рассказала, что происходит в Бахмуте

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB