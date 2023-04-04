Сборную Украины в отборе на Евро-2024 возглавит Славен Билич

Национальную команду может возглавить известный специалист

Хорват Славен Билич стал одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Украины по футболу. Он может возглавить национальную команду в ближайшее время.

О варианте с иностранным наставником сборной Украины сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо.

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Вариант с приглашением Билича

Оптимальной кандидатурой на пост наставника "сине-желтых" остается Сергей Ребров. В последнее время появилось много слухов относительно будущего украинского специалиста, которые не связаны с национальной командой. И внезапно возникла информация о том, что УАФ может пригласить в сборную иностранного тренера.

Выбор пал на бывшего наставника сборной Хорватии Славена Билича. Это случится, если УАФ "примет решение о срочных изменениях". В настоящее время этот вариант обсуждается, переговоры могут начаться в ближайшее время.

Славен Билич остается безработным после того, как в начале марта его уволили из английского "Уотфорда". 54-летний хорват не так давно считался перспективным тренером, но пока не раскрыл свой потенциал ни в Англии, ни в Турции, ни даже в китайском "Бэйцзин Гоань".

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