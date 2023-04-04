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Известно имя нового тренера сборной Украины: УАФ удивил болельщиков

4 апреля 2023 06:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборную Украины в отборе на Евро-2024 возглавит Славен Билич
Национальную команду может возглавить известный специалист
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Хорват Славен Билич стал одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Украины по футболу. Он может возглавить национальную команду в ближайшее время. 

О варианте с иностранным наставником сборной Украины сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо. 

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В Украинской Ассоциации футбола (УАФ) продолжают заниматься поисками нового тренера для сборной Украины. В настоящее время игрой команды на временном основании руководит Руслан Ротань, который вынужден совмещать сразу три работы. 

Славен Билич

Вариант с приглашением Билича

Оптимальной кандидатурой на пост наставника "сине-желтых" остается Сергей Ребров. В последнее время появилось много слухов относительно будущего украинского специалиста, которые не связаны с национальной командой. И внезапно возникла информация о том, что УАФ может пригласить в сборную иностранного тренера. 

Выбор пал на бывшего наставника сборной Хорватии Славена Билича. Это случится, если УАФ "примет решение о срочных изменениях". В настоящее время этот вариант обсуждается, переговоры могут начаться в ближайшее время. 

Славен Билич остается безработным после того, как в начале марта его уволили из английского "Уотфорда". 54-летний хорват не так давно считался перспективным тренером, но пока не раскрыл свой потенциал ни в Англии, ни в Турции, ни даже в китайском "Бэйцзин Гоань". 

Напомним, Алексанр Зинченко и его супруга Влада Седан раскрыли семейную тайну. 

Стал известен главный кандидат на пост тренера английского "Челси". Клуб уже ведет переговоры с молодым специалистом. 

Новый соперник Александра Усика перешел черту, бросая вызов украинцу. Ожидается "горячее" противостояние двух известных бойцов.  

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