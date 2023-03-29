Ребров поделился планами о сборной Украины

Украинский тренер не подтвердил скандальные слухи

Главный тренер команды "Аль-Айн" из ОАЭ Сергей Ребров рассказал о будущем и не обошел вниманием тему сборной Украины. Он так и не подтвердил готовность возглавить главную команду страны.

Наставник прокомментировал инсайдерский слух о намерении продлить соглашение с "Аль-Айном" в интервью "Украинскому футболу".

Контракт Сергея Реброва с "Аль-Айном" истекает летом 2023-го года. Недавно в украинской прессе появилась информация о том, что 48-летний наставник якобы готов продлить соглашение.

Что сказал Сергей Ребров?

Те же слухи утверждали, что Руслан Ротань останется главным тренером сборной Украины уже без приставки "исполняющий обязанности". Это якобы выгодной Украинской Ассоциации футбола (УАФ).

"В последнее время много слухов и инсайдов обо мне и сборной появляется. Но неужели вы думаете, что я должен все это комментировать?

Я озвучил свою позицию по работе в сборной Украины, она неизменна. А откуда информация у этого инсайда, вы спросите у него", — заявил Сергей Ребров.

Напомним, в возрасте 91 года скончалась легенда мировой художественной гимнастики Альбина Дерюгина.

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