Скончалась легенда украинского спорта Альбина Дерюгина
Трагическое известие пришло из спортивного сообщества Украины. В возрасте 91 года скончалась легенда мировой художественной гимнастики Альбина Дерюгина.
О смерти заслуженного тренера Украины сообщил Национальный олимпийский комитет.
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Герой Украины Альбина Дерюгина недавно отпраздновала свой 91 день рождения. Вскоре после этого известная на весь мир тренер по художественной гимнастике скончалась.
Тренер с мировым именем
Дерюгина пришла в художественную гимнастику в 1970-х годах и сделала киевскую школу этого вида спорта сильнейшей в СССР.
"Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а прочный фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики", — написано в заявлении НОК.
Под руководством Альбины Дерюгиной олимпийскими чемпионами и победителями чемпионатов мира и Европы становились Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Элина Хозлу, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова, Наталья Годунко, Анна Ризатдинова.
С 1986 года Дерюгина была президентом Федерации художественной гимнастики.
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