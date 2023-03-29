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Скончалась легенда украинского спорта Альбина Дерюгина

29 марта 2023 12:10
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скончалась легенда украинского спорта Альбина Дерюгина
Заслуженный тренер Украины недавно отпраздновала 91 день рождения
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Трагическое известие пришло из спортивного сообщества Украины. В возрасте 91 года скончалась легенда мировой художественной гимнастики Альбина Дерюгина.

О смерти заслуженного тренера Украины сообщил Национальный олимпийский комитет. 

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Герой Украины Альбина Дерюгина недавно отпраздновала свой 91 день рождения. Вскоре после этого известная на весь мир тренер по художественной гимнастике скончалась. 

Умерла Альбина Дерюгина

Тренер с мировым именем

Дерюгина пришла в художественную гимнастику в 1970-х годах и сделала киевскую школу этого вида спорта сильнейшей в СССР.

"Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а прочный фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики", написано в заявлении НОК. 

Под руководством Альбины Дерюгиной олимпийскими чемпионами и победителями чемпионатов мира и Европы становились Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Элина Хозлу, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова, Наталья Годунко, Анна Ризатдинова.

С 1986 года Дерюгина была президентом Федерации художественной гимнастики. 

Напомним, украинский боксер Александр Усик посетил богослужение в Киево-Печерской Лавре. 

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальный рекорд по голам в своей карьере. 

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