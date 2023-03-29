Скончалась легенда украинского спорта Альбина Дерюгина

Заслуженный тренер Украины недавно отпраздновала 91 день рождения

Трагическое известие пришло из спортивного сообщества Украины. В возрасте 91 года скончалась легенда мировой художественной гимнастики Альбина Дерюгина.

О смерти заслуженного тренера Украины сообщил Национальный олимпийский комитет.

Герой Украины Альбина Дерюгина недавно отпраздновала свой 91 день рождения. Вскоре после этого известная на весь мир тренер по художественной гимнастике скончалась.

Тренер с мировым именем

Дерюгина пришла в художественную гимнастику в 1970-х годах и сделала киевскую школу этого вида спорта сильнейшей в СССР.

"Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а прочный фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики", — написано в заявлении НОК.

Под руководством Альбины Дерюгиной олимпийскими чемпионами и победителями чемпионатов мира и Европы становились Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Элина Хозлу, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова, Наталья Годунко, Анна Ризатдинова.

С 1986 года Дерюгина была президентом Федерации художественной гимнастики.

Напомним, украинский боксер Александр Усик посетил богослужение в Киево-Печерской Лавре.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил уникальный рекорд по голам в своей карьере.