Легкоатлет Андрей Щербанивский погиб на фронте
Спортивное сообщество Украины потрясла еще одна трагическая новость с фронта. Известный легкоатлет Андрей Щербанивский погиб в битве с интервентами.
Спортсмен давно встал на защиту Украину и оборонял ее рубежи с первых дней полномасштабного вторжения, сообщают Новини.LIVE.
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Андрей Щербанивский пожертвовал собой в боях с российскими оккупантами. 44-летний легкоатлет на протяжении последних десяти лет занимался организацией марафонов в столице страны.
Спортсмен принимал участие в чемпионате Европы по горному бегу и преодолевав марафон за два с половиной часа.
Участие в боевых действиях
Еще в 2016-м году Щербанивский отправился в зону АТО. Весной 2022-го года он присоединился к Вооруженным силам Украины и встал на защиту страны.
Год спустя, 22-го марта 2023-го года Андрей Щербанивский попал под вражеский минометный обстрел и получил ранения, несовместимые с жизнью. Дома его ждали жена и трое детей.
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