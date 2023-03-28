Легкоатлет Андрей Щербанивский погиб на фронте

Украинский спортсмен больше года защищал страну от оккупантов

Спортивное сообщество Украины потрясла еще одна трагическая новость с фронта. Известный легкоатлет Андрей Щербанивский погиб в битве с интервентами.

Спортсмен давно встал на защиту Украину и оборонял ее рубежи с первых дней полномасштабного вторжения, сообщают Новини.LIVE.

Андрей Щербанивский пожертвовал собой в боях с российскими оккупантами. 44-летний легкоатлет на протяжении последних десяти лет занимался организацией марафонов в столице страны.

Спортсмен принимал участие в чемпионате Европы по горному бегу и преодолевав марафон за два с половиной часа.

Участие в боевых действиях

Еще в 2016-м году Щербанивский отправился в зону АТО. Весной 2022-го года он присоединился к Вооруженным силам Украины и встал на защиту страны.

Год спустя, 22-го марта 2023-го года Андрей Щербанивский попал под вражеский минометный обстрел и получил ранения, несовместимые с жизнью. Дома его ждали жена и трое детей.

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