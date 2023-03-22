Чемпион Европы по боксу Галиничев погиб на фронте

Чемпион Европы по боксу Максим Галиничев погиб на фронте
Молодой украинский спортсмен Максим Галиничев погиб на фронте в борьбе с российскими интервентами. Он добровольно записался в Вооруженные Силы Украины (ВСУ) сразу после полномасштабного вторжения в Украину зимой 2022-го года.
О трагическом происшествии сообщил официальный Telegram-канал Федерации бокса Украины (ФБУ).
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Максим Галиничев добровольцем ушел на фронте зимой прошлого года. Он защищал Украину во втором батальоне пятой роты 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
Он был перспективным и смелым спортсменом
Спортсмен получил на фронте два ранения, прошел реабилитацию и остался в ВСУ. Он погиб десятого марта 2023-го года в Червонопоповке Луганской области.
"Вся боксерская семья будет вечно помнить Максима. Федерация бокса Украины выражает искренние соболезнования семье боксера", — сообщили в ФБУ.
Максим Галиничев был одним из самых талантливых молодых спортсменов Украины. Он становился чемпионом Европы по боксу в возрасте до 17 лет. Завоевал серебряную медаль на юношеских Олимпийских Играх-2018, был серебряным призером чемпионата Европы-2021 (до 22 лет). Галиничев должен был принять участие в чемпионате Европы-2022, но вместо этого отправился на фронт.
Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук.