Чемпіон Європи з боксу Галінічев загинув на фронті

Спортсмен відмовився від участі у чемпіонаті Європи та добровольцем пішов на фронт

Молодий український спортсмен Максим Галінічев загинув на фронті у боротьбі з російськими інтервентами. Він добровільно записався до Збройних Сил України (ЗСУ) відразу після повномасштабного вторгнення в Україну взимку 2022 року.

Про трагічну подію повідомив офіційний Telegram-канал Федерації боксу України (ФБУ).

Максим Галінічев добровольцем пішов на фронті взимку минулого року. Він захищав Україну у другому батальйоні п'ятої роти 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Він був перспективним та сміливим спортсменом

Спортсмен отримав на фронті два поранення, пройшов реабілітацію та залишився у ЗСУ. Він загинув десятого березня 2023 року в Червонопопівці Луганської області.

"Вся боксерська родина вічно пам'ятатиме Максима. Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині боксера", — повідомили у ФБУ.

Максим Галінічев був одним із найталановитіших молодих спортсменів України. Він ставав чемпіоном Європи з боксу віком до 17 років. Здобув срібну медаль на юнацьких Олімпійських Іграх-2018, був срібним призером чемпіонату Європи-2021 (до 22 років). Галінічев мав взяти участь у чемпіонаті Європи-2022, але натомість вирушив на фронт.

Нагадаємо, під час оборони східних рубежів України загинув автор кількох національних рекордів Василь Шевчук.