Чемпіон Європи з боксу Галінічев загинув на фронті

Чемпіон Європи з боксу Максим Галінічев загинув на фронті
Молодий український спортсмен Максим Галінічев загинув на фронті у боротьбі з російськими інтервентами. Він добровільно записався до Збройних Сил України (ЗСУ) відразу після повномасштабного вторгнення в Україну взимку 2022 року.
Про трагічну подію повідомив офіційний Telegram-канал Федерації боксу України (ФБУ).
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Максим Галінічев добровольцем пішов на фронті взимку минулого року. Він захищав Україну у другому батальйоні п'ятої роти 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
Він був перспективним та сміливим спортсменом
Спортсмен отримав на фронті два поранення, пройшов реабілітацію та залишився у ЗСУ. Він загинув десятого березня 2023 року в Червонопопівці Луганської області.
"Вся боксерська родина вічно пам'ятатиме Максима. Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині боксера", — повідомили у ФБУ.
Максим Галінічев був одним із найталановитіших молодих спортсменів України. Він ставав чемпіоном Європи з боксу віком до 17 років. Здобув срібну медаль на юнацьких Олімпійських Іграх-2018, був срібним призером чемпіонату Європи-2021 (до 22 років). Галінічев мав взяти участь у чемпіонаті Європи-2022, але натомість вирушив на фронт.
Нагадаємо, під час оборони східних рубежів України загинув автор кількох національних рекордів Василь Шевчук.