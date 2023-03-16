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Украинский рекордсмен Василий Шевчук погиб на фронте

16 марта 2023 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Украинский рекордсмен Василий Шевчук погиб на фронте
Тернопольчанин был автором уникальных украинских рекордов
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

При обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. 

Защитник Украины вступил в ряды Вооруженных Сил (ВСУ) в возрасте 60 лет, сообщает главы Тернопольской облсовета Игорь Сопель. 

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Уроженец Хоросткова Тернопольской области Василий Шевчук известен рекордами, которые он установил за последние годы. Например, спортсмен пролежал под снегом в одних плавках 20 минут. 

Погиб рекордсмен Василий Шевчук

В феврале 2022 года Василий Шевчук зимой пробежал марафонскую дистанцию в 43 километра без верхней одежды за четыре часа 23 минуты. Таким образом был установлен рекорд Украины "Самое длинное расстояние зимнего забега с голым торсом".

В 2016 году спортсмен установил рекорд, отжавшись от пола 63 раза за минуту. При этом он опирался всего на два пальца.

"Обороняя Украину от врага, погиб наш земляк из Хоросткова Василий Шевчук. Многие знали Василия как патриота, трудолюбивого и настойчивого человека, спортсмена и рекордсмена. Около 30 лет он закалялся, много тренировался, бегал босиком", — написал Игорь Сопель.

Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

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