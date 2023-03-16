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Український рекордсмен Василь Шевчук загинув на фронті

16 березня 2023 10:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Український рекордсмен Василь Шевчук загинув на фронті
Тернополянин був автором унікальних українських рекордів
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Під час оборони східних рубежів України загинув ще один відомий спортсмен. Автор кількох національних рекордів Василь Шевчук пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів.

Захисник України вступив до лав Збройних Сил (ЗСУ) у віці 60 років, повідомляє голова Тернопільської облради Ігор Сопель.

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Уродженець Хоросткова на Тернопільщині Василь Шевчук відомий рекордами, які він встановив за останні роки. Наприклад, спортсмен пролежав під снігом в одних плавках 20 хвилин.

Загинув рекордсмен Василь Шевчук

У лютому 2022 року Василь Шевчук взимку пробіг марафонську дистанцію за 43 кілометри без верхнього одягу за чотири години 23 хвилини. Таким чином було встановлено рекорд України "Найдовша відстань зимового забігу з голим торсом".

У 2016 році спортсмен встановив рекорд, віджавшись від підлоги 63 рази на хвилину. При цьому він спирався лише на два пальці.

"Зберігаючи Україну від ворога, загинув наш земляк з Хоросткова Василь Шевчук. Багато хто знав Василя як патріота, працьовиту та наполегливу людину, спортсмена та рекордсмена. Близько 30 років він гартувався, багато тренувався, бігав босоніж", — написав Ігор Сопель.

Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.

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