Український рекордсмен Василь Шевчук загинув на фронті
Під час оборони східних рубежів України загинув ще один відомий спортсмен. Автор кількох національних рекордів Василь Шевчук пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів.
Захисник України вступив до лав Збройних Сил (ЗСУ) у віці 60 років, повідомляє голова Тернопільської облради Ігор Сопель.
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Рекорди українського спортсмена
Уродженець Хоросткова на Тернопільщині Василь Шевчук відомий рекордами, які він встановив за останні роки. Наприклад, спортсмен пролежав під снігом в одних плавках 20 хвилин.
У лютому 2022 року Василь Шевчук взимку пробіг марафонську дистанцію за 43 кілометри без верхнього одягу за чотири години 23 хвилини. Таким чином було встановлено рекорд України "Найдовша відстань зимового забігу з голим торсом".
У 2016 році спортсмен встановив рекорд, віджавшись від підлоги 63 рази на хвилину. При цьому він спирався лише на два пальці.
"Зберігаючи Україну від ворога, загинув наш земляк з Хоросткова Василь Шевчук. Багато хто знав Василя як патріота, працьовиту та наполегливу людину, спортсмена та рекордсмена. Близько 30 років він гартувався, багато тренувався, бігав босоніж", — написав Ігор Сопель.
Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.