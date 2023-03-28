Легкоатлет Андрій Щербанівський загинув на фронті
Спортивна спільнота України вразила ще одна трагічна новина з фронту. Відомий легкоатлет Андрій Щербанівський загинув у битві з інтервентами.
Спортсмен давно став на захист України та обороняв її рубежі з перших днів повномасштабного вторгнення, повідомляють Новини.LIVE.
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Андрій Щербанівський пожертвував собою у боях із російськими окупантами. 44-річний легкоатлет упродовж останніх десяти років займався організацією марафонів у столиці країни.
Спортсмен брав участь у чемпіонаті Європи з гірського бігу та долав марафон за дві з половиною години.
Участь у бойових діях
Ще у 2016-му році Щербанівський вирушив до зони АТО. Навесні 2022 року він приєднався до Збройних сил України та став на захист країни.
Через рік, 22-го березня 2023-го року Андрій Щербанівський потрапив під ворожий мінометний обстріл і отримав поранення, несумісні з життям. Вдома на нього чекали дружина та троє дітей.
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