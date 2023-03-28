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Легкоатлет Андрій Щербанівський загинув на фронті

28 березня 2023 11:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Легкоатлет Андрій Щербанівський загинув на фронті
Український спортсмен більше року захищав країну від окупантів
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Спортивна спільнота України вразила ще одна трагічна новина з фронту. Відомий легкоатлет Андрій Щербанівський загинув у битві з інтервентами.

Спортсмен давно став на захист України та обороняв її рубежі з перших днів повномасштабного вторгнення, повідомляють Новини.LIVE.

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Андрій Щербанівський пожертвував собою у боях із російськими окупантами. 44-річний легкоатлет упродовж останніх десяти років займався організацією марафонів у столиці країни.

Андрій Щербанівський

Спортсмен брав участь у чемпіонаті Європи з гірського бігу та долав марафон за дві з половиною години.

Участь у бойових діях

Ще у 2016-му році Щербанівський вирушив до зони АТО. Навесні 2022 року він приєднався до Збройних сил України та став на захист країни.

Через рік, 22-го березня 2023-го року Андрій Щербанівський потрапив під ворожий мінометний обстріл і отримав поранення, несумісні з життям. Вдома на нього чекали дружина та троє дітей.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

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