Малиновский назвал причину поражения сборной Украины от Англии

Подопечные Руслана Ротаня не сумели отобрать очки у сборной Англии

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поражение команды в первом матче отбора на Евро-2024 от Англии.

Подопечные Руслана Ротаня пропустили два гола в первом тайме, напоминает "Трибуна".

Руслан Малиновский провел на поле весь поединок и получил желтую карточку. Ни ему, ни партнерам по сборной Украины не удалось "пробить" Джордана Пикфорда в этом поединке.

План на игру сборной Украины

Сборная Англии выполнила поставленную задачу еще в первом тайме. Голы оказались на счету Букайо Сака и Харри Кейна.

"Мы старались не просто забрасывать мяч вперед, но играть в комбинационный футбол. До перерыва у сборной Украины неплохо работал прессинг. В последней фазе могли действовать лучшее, но Англия сыграла в футбол высокого уровня.

Было нелегко, но это только первый тур — все матчи впереди. Главной задачей сборной Украины является занять первое или второе место в таблице, что позволит квалифицироваться на чемпионат Европы. Впереди матч с Италией, к нему и будет готовиться", — заявил Руслан Малиновский.

Отношение к новому тренеру

Полузащитник подтвердил доверие главному тренеру сборной Украины Руслану Ротаню. Он отметил желание всей команды помочь новому наставнику.

"Мы знаем его как футболиста, замечательного человека и профессионала, всегда отдававшегося на поле. Со всем уважением к нему мы делали все, что он хотел увидеть в этом матче. Что-то получалось, что-то нет, но сейчас такая ситуация, и мы максимально поддерживаем тренера", — заявил Руслан Малиновский.

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