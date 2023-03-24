Легенда бокса столкнула Усика и Фьюри лбами

Бывший чемпион призвал двух титулованных боксеров отбросить разногласия

Британский тяжеловес Джо Джойс огорчен срывом боксерского поединка между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. "Джаггарнаут" призвал чемпионов уладить разногласия и выйти на ринг.

Джойс обратился к обоим боксерам с мотивационной речью, сообщает Metro.

Джо Джойс (15-0, 14 KO) не стал выбирать выражения, обратившись к Александру Усику (20-0, 13 КО) и Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO). Как и миллионы болельщиков по всему миру, британец ждал бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.

Усик и Фьюри получат легкие деньги

"Джаггернаут" все еще надеется, что Усик с Фьюри уладят разногласия и встретятся на ринге. Он напомнил чемпионам, ради чего они выходят на ринг. И дело не только в титулах и поясах, которых на кону такого боя может оказаться целых пять.

"Вы просто должны выйти на ринг и драться друг с другом. Нам платят за это, так что забудьте отговорки и подеритесь. На кону титул абсолютного чемпиона. Разве эта мотивация недостаточно сильна? Не все измеряется в деньгах. К тому же вас ждет достаточно легкий заработок. Люди ждут этот поединок, не разочаровывайте болельщиков", — заявил Джо Джойс.

Чего хочет Джойс?

Сам "Джаггернаут" владеет временным поясом по версии WBO. Это делает его вероятным соперником для Александра Усика, однако пока переговоры об организации такого поединка не проводились.

"У меня есть временный пояс. Возможно, меня даже повысят до полноценного чемпиона, если вскоре я не получу свой шанс. Увидим, как будут развиваться события", — резюмировал Джо Джойс.

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