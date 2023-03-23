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Барселона подобрала замену для Левандовского: есть два варианта

23 марта 2023 19:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Барселона подобрала замену для Левандовского
Каталонский клуб готов продать польского форварда
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Следующий сезон каталонская "Барселона" может начать с обновленной линией атаки. На смену Роберту Левандовскому могут пригласить другого форварда. 

Руководство "сине-гранатовых" готовится сделать выбор из двух кандидатур, сообщает Marca

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Команда Хави Эрнандеса лидирует в испанской Ла Лиге и опережает мадридский "Реал" на 12 очков. Очень вероятно, что по итогам нынешнего сезона именно "Барселона" станет чемпионом страны. 

Роберт Левандовский

Проблемы каталонцев 

Но руководству клуба этого мало. Жоана Лапорту не устраивает, что команда не сумела пробиться в плей-офф Лиги чемпионов и вылетела из Лиги Европы на ранней стадии турнира. 

В этом сезоне "Барселона" забивает меньше, чем привыкли болельщики. Это связано еще и с тем, что польский форвард Роберт Левандовский снизил результативность после Кубка Мира-2022. Он все еще остается лучшим бомбардиром Примеры с 15 голами, но в 2023 году ветеран забил только два мяча. 

Кого может купить "Барселона"?

В случае, если летом поступят предложения по 34-летнему поляку, "Барселона" будет готова его отпустить. Ему на замену рассматривают две кандидатуры. Первая — 31-летний бразилец Роберто Фирмино, у которого летом заканчивается контракт с "Ливерпулем". Футболист уже заявил Юргену Клоппу, что не будет продлевать соглашение. 

Гонсалу Рамуш

Вторым кандидатом на усиление "Барселоны" является 21-летний лидер "Бенфики" Гонсалу Рамуш. Контракт португальца с клубом действует до лета 2024-го года, а его агентом является Жорже Мендеш, у которого хорошие отношения с "Барселоной". 

Напомним, аргентинец Лионель Месси принял решение вернуться в "Барселону". Один из аргументов окончательно убедил его не продлевать контракт с "ПСЖ". 

А супруга Александра Усика саркастично высмеяла Тайсона Фьюри за отказ от боя и добавила несколько красноречивых эпитетов о британском боксере. 

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