Жена Усика высмеяла Фьюри за отказ от боя

Екатерина сравнила британского боксера с "жадной королевой"

Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), прокомментировала отказ обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) сразиться с ее мужем. Она изложила несколько юмористических карикатур.

Этими фотографиями украинка поделилась в своем Инстаграмм, сообщают Новини.LIVE.

"Это бой которого ожидают фаны "пуза" Фьюри @tysonfury", — поделилась картинкой Тайсона и Дерека Чисоры женщина.

На фото символически обозначена цифра 4, ведь до этого боксеры встречались уже трижды. В прошлый раз Фьюри не встретил ни одного сопротивления со стороны 39-летнего ветерана. Специалисты сравнили этот бой в конце 2022 года с "избиением мешка".

"И наконец: быть жадным — очень плохо. Все лучшее впереди", — отметила Екатерина Усик.

Так жена Усика смешно отреагировали на переговоры по бою, которые зашли в тупик из-за странных требований "цыганского короля".

Утром в среду, 22 марта, было официально объявлено об отмене боя между Александром Усиком (20-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Победитель этого поединка мог стать обладателем сразу четырех основных чемпионских поясов: WBC, WBA, WBO и IBF.

По словам промоутера Усика Эгиса Климаса, команда украинца несколько раз уходила на компромиссы в переговорах с представителями Тайсона Фьюри. Однако британец выдвигал новые требования. Независимо от того, на что был готов пойти Усик ради этого сражения, Фьюри требовал все больше и больше.

Усик согласился на распределение гонорара за поединок в соотношении 70 на 30 процентов в пользу Фьюри, но Тайсон все равно не согласился выйти с ним на ринг.

Есть вероятность, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится летом 2023 года. Однако до этого Усику придется провести сражения с другими претендентами на его титулы.

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