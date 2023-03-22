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Усик не битиметься з Ф'юрі 29 квітня: офіційна заява

22 березня 2023 09:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ф'юрі відмовив Усику у проведенні бою у квітні
Британець не погоджується на проведення поєдинку з українцем
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик не зможе провести поєдинок проти Тайсона Ф'юрі 29 квітня. Британець так і не погодився на цей поєдинок.

Усику доведеться виконати зобов'язання перед іншими боксерами, повідомляє журналіст Стів Кім.

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Британський важкоатлет Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) продовжує затягувати підписання контракту на бій за звання абсолютного чемпіона світу з Олександром Усиком (20-0, 13 КО). Поєдинок мав відбутися 29 квітня, але цього не станеться.

Що заважає проведенню бою?

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO, IBO та IBF буде змушений вийти на ринг з іншими суперниками. Це підтвердив менеджер українця Егіс Клімас в інтерв'ю журналісту Стіву Кіму.

"Я розмовляв з Егісом Клімасом, і він пояснив, що у команді Усика більше не розраховують на проведення бою проти Ф'юрі 29 квітня. Тепер Олександру необхідно готуватися до поєдинків із претендентами на його титули", — написав Стів Кім.

Бій Вусік - Ф'юрі

За словами Егіса Клімаса, команда Олександра Усика кілька разів йшла на компроміси у переговорах із представниками Тайсона Ф'юрі. Проте британець висував нові вимоги. Незалежно від того, на що був готовий піти Усик заради цього бою, Ф'юрі вимагав все більше і більше.

Є ймовірність, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться влітку 2023 року. Однак до цього Усику доведеться провести бої з іншими претендентами на його титули.

Нагадаємо, головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу може залишити свою посаду. У його послугах зацікавлений один із французьких клубів.

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