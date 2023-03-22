Фьюри отказал Усику в проведении боя весной

Британец не соглашается на проведение поединка с украинцем

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик не сможет провести поединок против Тайсона Фьюри 29 апреля. Британец так и не согласился на этот поединок.

Усику придется выполнить обязательства перед другими боксерами, сообщает журналист Стив Ким.

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) продолжает затягивать подписание контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира с Александром Усиком (20-0, 13 КО). Поединок должен был состояться 29 апреля, но этого не произойдет.

Что мешает проведению боя?

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF будет вынужден выйти на ринг с другими соперниками. Это подтвердил менеджер украинца Эгис Климас в интервью журналисту Стиву Киму.

"Я разговаривал с Эгисом Климасом, и он объяснил, что в команде Усика больше не рассчитывают на проведение боя против Фьюри 29 апреля. Теперь Алексанлру необходимо готовиться к поединкам с претендентами на его титулы", — написал Стив Ким.

По словам Эгиса Климаса, команда Александра Усика несколько раз шла на компромиссы в переговорах с представителями Тайсона Фьюри. Однако британец выдвигал новые требования. Вне зависимости от того, на что был готов пойти Усик ради этого боя, Фьюри требовал все больше и больше.

Есть вероятность, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе состоится летом 2023-го года. Однако до этого Усику придется провести бои с другими претендентами на его титулы.

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