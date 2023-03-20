Жена Усика рассказала, что оккупанты сделали с их домом

В жилище известного спортсмена хозяйничали оккупанты

Супруга чемпиона мира по боксу Екатерина Усик рассказала о том, что ее семье пришлось пережить в первые недели полномасштабной российской интервенции в Украину.

Оккупанты успели ограбить дом звездной пары, сообщила жена Александра Усика в интервью Champion.

Семейный особняк Александра и Екатерины Усик находится в Ворзеле. Этот населенный пункт, расположенный недалеко от Киева, наряду с Ирпенем, Бучей и Гостомелем пострадал от действий российских оккупантов в начале весны 2022 года.

Что случилось с домом семьи Усик?

Россияне забрались и в дом Александра и Екатерины. Пока спортсмен защищал страну в рядах Территориальной обороны, а его семья находилась за границей, оккупанты обосновались в особняки пары.

"Орки" действительно похозяйничали у нас дома в Ворзеле. Нашему жилью пришлось многое вытерпеть. Все это ухудшило состояние дома. Например, оккупанты украли бойлер. Просто каким-то чудом остался генератор. Видимо, у россиян не хватило мозгов его включить. Подумали, что сломан, и оставили", — рассказала Екатерина Усик.

Александр и Екатерина сейчас не живут в своем доме в Ворзеле. После деоккупации Киевщины жилище восстановили, но так и не вернулись туда.

"Там живет семья с маленьким ребенком, который из-за войны потерял свое жилье — в их многоэтажку в Ирпене попал снаряд. Глава семьи сначала занимался восстановлением нашего дома, а потом мы с Саней предоставили его семье возможность пока пожить там. Недавно навестила их. Молодая пара, ребенку полтора года", — объяснила Екатерина Усик.

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