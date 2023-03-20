Малиновский разочаровал "Марсель" после продления контракта
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел неудачный поединок в составе французского "Олимпика". Героем команды в этот вечер стал другой футболист.
Малиновский получил самую низкую оценку за матч среди всех игроков основы, сообщает WhoScored.
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В поединке 28 тура чемпионата франции по футболу "Олимпик" одержал важную победу в гостях над "Реймсом" со счетом 2:1. Победу "Марселю" обеспечил дубль чилийского форварда Алексиса Санчеса, который забил в Лиге 1 уже 12 голов в сезоне 2022/2023.
Игра Малиновского
Руслан Малиновский вышел на поле в основном составе "Марселя" и был заменен на 65-й минуте. Украинец провел один из худших поединков после перехода в "Олимпик", с которым он подписал полноценный контракт на прошлой неделе.
29-летний полузащитник коснулся мяча только 28 раз, сделал 15 точных передач из 20, девять раз потерял мяч, трижды нарушил правила и получил желтую карточку. Малиновский получил оценку 6,3. Это стало худшим результатом среди всех игроков основы "Марселя".
Героем поединка стал Алексис Санчес, который получил оценку 9,5.
На счету Руслана Малиновского 14 поединков за "Олимпик" в этом сезоне. Он забил два гола. В следующем туре "Марсель" сыграет дома против "Монпелье" 31 марта.
Напомним, в чемпионате Украины состоялся 18 тур, в котором не обошлось без неожиданных результатов.