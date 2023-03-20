Маліновський розчарував "Марсель" після продовження контракту

Український півзахисник не завдав жодного удару по воротах "Реймса"

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський провів невдалий поєдинок у складі французького "Олімпіку". Героєм команди цього вечора став інший футболіст.

Малиновський отримав найнижчу оцінку за матч серед усіх гравців основи, повідомляє WhoScored.

У поєдинку 28-го туру чемпіонату франції з футболу "Олімпік" здобув важливу перемогу в гостях над "Реймсом" з рахунком 2:1. Перемогу "Марселю" забезпечив дубль чилійського форварда Алексіса Санчеса, який забив у Лізі 1 вже 12 голів у сезоні 2022/2023.

Гра Маліновського

Руслан Маліновський вийшов на поле в основному складі "Марселя" та був замінений на 65-й хвилині. Українець провів один із найгірших поєдинків після переходу в "Олімпік", з яким він підписав повноцінний контракт минулого тижня.

29-річний півзахисник торкнувся м'яча лише 28 разів, зробив 15 точних передач із 20, дев'ять разів втратив м'яч, тричі порушив правила та отримав жовту картку. Маліновський отримав оцінку 6,3. Це стало найгіршим результатом серед усіх гравців основи "Марселя".

Героєм поєдинку став Алексіс Санчес, який отримав оцінку 9,5.

На рахунку Руслана Маліновського 14 поєдинків за "Олімпік" цього сезону. Він забив два голи. У наступному турі "Марсель" зіграє вдома проти "Монпельє" 31 березня.

Нагадаємо, у чемпіонаті України відбувся 18 тур, у якому не обійшлося без несподіваних результатів.