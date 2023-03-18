Марсель и Малиновский приняли важное решение о будущем игрока

Украинец стал полноправным игроком французского клуба

Французский "Марсель" принял решение сохранить в составе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского. В клубе довольны прогрессом футболиста.

"Олимпик" активировал опцию выкупа Малиновского у итальянской "Аталанты", сообщает RMC Sport.

Руслан Малиновский может надолго остаться во французской Лиге 1. 29-летний футболист стал полноправным игроком "Олимпика" из Марселя.

Полузащитник сборной Украины переехал во Францию на правах аренды из итальянской "Аталанты" во время зимнего трансферного окна-2023. Главный тренер "Марселя" Игор Тудор сразу же начал выпускать Малиновского на поле, и Руслан быстро стал одним из лидеров "Олимпика".

Условия контракта Малиновского

Согласно условиям соглашения об аренде, "Марсель" должен заплатить "Аталанте" десять миллионов евро и еще три миллиона в виде бонусов. Условием полноценного контракта Малиновского с "Олимпиком" было сохранение клубом прописки в элитном дивизионе чемпионата Франции по футболу.

За 11 туров до конца отрыв "Марселя" от зоны вылета составляет 33 очка. "Олимпик" гарантировал участие в Лиге 1 и в следующем сезоне.

Руслан Малиновский провел за "Марсель" 13 матчей во всех турнирах и забил два гола. "Олимпик" после 27 туров в Лиге 1 идет на втором месте. Отставание от "ПСЖ" составляет десять очков.

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