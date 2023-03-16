В Реале выбрали нового тренера после увольнения Карло Анчелотти

Президент мадридцев Флорентино Перес выбирает нового тренера

Немецкий футбольный тренер Томас Тухель может стать преемником итальянского специалиста Карло Анчелотти в мадридском "Реале".

Президент "бланкос" Флорентино Перес всерьез рассматривает кандидатуру бывшего наставника "ПСЖ", сообщает Bild.

В "Реале" довольны работой Карло Анчелотти. Итальянец хотел поработать с командой еще полтора года и отправиться на пенсию. Однако ему поступило предложение возглавить сборную Бразилии, от которого Анчелотти не смог отказаться.

Тухель вместо Анчелотти

Мадридский клуб уже сейчас вынужден искать нового наставника. Им может стать 49-летний немецкий специалист Томас Тухель. Именно он возглавляет список тренеров, которые могут возглавить "Реал".

Томас Тухель известен по работе в "Майнце 05", дортмундской "Боруссии", французском "ПСЖ" и английском "Челси". Он выигрывал трофеи во Франции, а с "синими" победил в Лиге чемпионов.

Выиграет ли "Реал" от прихода Тухеля?

Немец остался без работы в сентябре 2022-го года. Он провалил старт сезона с "Челси" и был уволен. Однако после прихода Грэма Поттера дела у английской команды так и не наладились.

Тухель быстро ставит игру своим командам и умеет добиваться с ними результата. При этом у него тяжелый характер, что часто приводило к разногласиям с футболистами и руководителями клубов.

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