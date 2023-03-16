У Реалі обрали нового тренера після звільнення Карло Анчелотті

Президент мадридців Флорентіно Перес обирає нового тренера

Німецький футбольний тренер Томас Тухель може стати наступником італійського фахівця Карло Анчелотті у мадридському "Реалі".

Президент "бланкос" Флорентіно Перес всерйоз розглядає кандидатуру колишнього наставника "ПСЖ", повідомляє Bild.

У "Реалі" задоволені роботою Карло Анчелотті. Італієць хотів попрацювати з командою ще півтора року та вирушити на пенсію. Однак йому надійшла пропозиція очолити збірну Бразилії, від якої Анчелотті не зміг відмовитись.

Тухель замість Анчелотті

Мадридський клуб уже зараз змушений шукати нового наставника. Ним може стати 49-річний фахівець Томас Тухель. Саме він очолює список тренерів, які можуть очолити "Реал".

Томас Тухель відомий по роботі в "Майнці 05", дортмундській "Боруссії", французькому "ПСЖ" та англійському "Челсі". Він вигравав трофеї у Франції, а з "синіми" переміг у Лізі чемпіонів.

Чи виграє "Реал" від приходу Тухеля?

Німець залишився без роботи у вересні 2022 року. Він провалив старт сезону з "Челсі" та був звільнений. Однак після приходу Грема Поттера справи в англійської команди так і не налагодилися.

Тухель швидко ставить гру своїм командам та вміє добиватися з ними результату. При цьому він має важкий характер, що часто призводило до розбіжностей з футболістами та керівниками клубів.

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