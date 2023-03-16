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Фьюри не допустит реванш против Усика по одной причине

16 марта 2023 15:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Фьюри не допустит реванш против Усика по одной причине
Тайсон Фьюри собирается провести только один бой
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тайсону Фьюри не нужен бой-реванш с Александром Усиком. Каждый такой поединок может практически удвоить состояние британского спортсмена, но он прекрасно осознает риск выхода на ринг с опасным соперником. 

Американский тренер по боксу Тедди Атлас раскрыл планы Тайсона Фьюри на канале THE FIGHT with Teddy Atlas.   

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Британский тяжеловес Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) давно принял решение завершить карьеру. Однако планам 34-летнего обладателя пояса WBC помешала медийная огласка, которая сопровождает предложение команды Александра Усика (20-0, 13 КО) организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. 

Александр Усик

Завершение карьеры Фьюри

Именно поэтому Тайсон Фьюри в конце 2022-го года провел выставочный бой с Дереком Чисорой. Он выйдет на ринг и с Александром Усиком, однако пытается добиться максимально высокого гонорара. Тренер Тедди Атлас считает, что речь о реванше не идет вне зависимости от результата поединка. 

"Тайсон Фьюри за свою карьеру заработал целое состояние. Усик не может с ним конкурировать по этому показателю. Этот бой больше нужен украинцу, чем британцу. Никакого реванша не будет, он не нужен Тайсону. Он пытается завершить карьеру", — рассказал Тедди Атлас. 

Тайсон Фьюри

Последний бой Тайсона

Тренер уверен в том, что британский боксер устал от выходов на ринг. Заработанных денег хватит ему до конца жизни, и потому бой с Усиком станет последним для Фьюри. Британец не против забрать у соперника пояса WBA, WBO, IBO и IBF. 

"Это была прекрасная карьера. Только Фьюри знает, когда она завершится. Но факторы указывают на то, что это произойдет скоро. Он уже наверняка решил, когда проведет последний бой", — заявил Тедди Атлас. 

Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. 

А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

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