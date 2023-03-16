Ф'юрі не допустить реваншу проти Усика з однієї причини

Тайсон Ф'юрі збирається провести лише один бій

Тайсону Ф'юрі не потрібен бій-реванш з Олександром Усиком. Кожен такий поєдинок може практично подвоїти стан британського спортсмена, але він чудово усвідомлює ризик виходу на ринг із небезпечним суперником.

Американський тренер з боксу Тедді Атлас розкрив плани Тайсона Ф'юрі на каналі THE FIGHT with Teddy Atlas.

Британський важкоатлет Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) давно ухвалив рішення завершити кар'єру. Проте планам 34-річного володаря поясу WBC завадив медійний розголос, яка супроводжує пропозицію команди Олександра Усика (20-0, 13 КО) організувати бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Завершення кар'єри Ф'юрі

Саме тому Тайсон Ф'юрі наприкінці 2022-го року провів виставковий бій із Дереком Чісорою. Він вийде на ринг і з Олександром Усиком, проте намагається досягти максимально високого гонорару. Тренер Тедді Атлас вважає, що про реванш не йде незалежно від результату поєдинку.

"Тайсон Ф'юрі за свою кар'єру заробив цілий стан. Усик не може з ним конкурувати за цим показником. Цей бій більше потрібен українцю, ніж британцю. Жодного реваншу не буде, він не потрібен Тайсону. Він намагається завершити кар'єру", — розповів Тедді Атлас.

Останній бій Тайсона

Тренер упевнений, що британський боксер втомився від виходів на ринг. Зароблених грошей вистачить йому до кінця життя, і тому бій з Усиком стане останнім для Ф'юрі. Британець не проти забрати у суперника пояси WBA, WBO, IBO та IBF.

"Це була чудова кар'єра. Тільки Ф'юрі знає, коли вона завершиться. Але фактори вказують на те, що це відбудеться незабаром. Він уже напевно вирішив, коли проведе останній бій", — заявив Тедді Атлас.

Нагадаємо, під час оборони східних рубежів України загинув ще один відомий спортсмен. Автор кількох національних рекордів Василь Шевчук пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів.

А промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.