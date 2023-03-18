Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Марсель та Маліновський прийняли важливе рішення про майбутнє гравця збірної України arrow

Марсель та Маліновський прийняли важливе рішення про майбутнє гравця збірної України

18 березня 2023 11:16
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Марсель та Маліновський прийняли важливе рішення про майбутнє гравця
Українець став повноправним гравцем французького клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Французький "Марсель" ухвалив рішення зберегти у складі півзахисника збірної України Руслана Маліновського. У клубі задоволені прогресом футболіста.

"Олімпік" активував опцію викупу Малиновського в італійської "Аталанти", повідомляє RMC Sport.

Читайте також:

Руслан Маліновський може надовго залишитись у французькій Лізі 1. 29-річний футболіст став повноправним гравцем "Олімпіка" з Марселя.

Півзахисник збірної України переїхав до Франції на правах оренди з італійської "Аталанти" під час трансферного зимового вікна-2023. Головний тренер "Марселя" Ігор Тудор відразу почав випускати Маліновського на поле, і Руслан швидко став одним з лідерів "Олімпіка".

Умови контракту Маліновського

Згідно з умовами угоди про оренду, "Марсель" має заплатити "Аталанті" десять мільйонів євро та ще три мільйони у вигляді бонусів. Умовою повноцінного контракту Маліновського з "Олімпіком" було збереження клубом прописки в елітному дивізіоні чемпіонату Франції з футболу.

За 11 турів до кінця відрив "Марселя" від зони вильоту становить 33 очки. "Олімпік" гарантував участь у Лізі 1 та наступного сезону.

Руслан Маліновський провів за "Марсель" 13 матчів у всіх турнірах та забив два голи. "Олімпік" після 27 турів у Лізі 1 йде на другому місці. Відставання від "ПСЖ" становить десять очок.

Нагадаємо, Тайсону Ф'юрі не потрібен реванш з Олександром Усиком. Стало відомо, чому британець відразу відмовився від ідеї такого бою з українцем.

Мадридський "Реал" вирішив змінити тренера. Стало відомо, хто очолить команду після звільнення Карло Анчелотті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:15 Кадровий голод: в Енергодарі окупанти шукають колаборантів по оголошенню

12:07 Відомий український тренер зганьбився заявою про спорт поза політикою

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Новина з фото

12:00 Затримання в Одесі: чоловік хотів відправити посилку, а може потрапити до в’язниці

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:33 Скільки офіцерів російської армії ліквідовано в Україні: оприлюднено нові дані

11:30 На Одещині прикордонники виявили винахідливу схему перетину кордону

11:12 "Позичив дитину" у друга: на кордоні з Угорщиною затримали 20-річного ухилянта

Новина з відео

10:59Скандал у волонтерському центрі Одеси: погрози депутату та струс мозку в охоронця

10:50 Розширення НАТО: США виступили з закликом до Туреччини та Угорщини

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Новина з відео

10:59Скандал у волонтерському центрі Одеси: погрози депутату та струс мозку в охоронця

Новина з відео

10:20Нічна атака дронами збільшує ймовірність ракетного обстрілу, — Гуменюк

Новина з відео

10:10 Тренер гандбольного клуба "Одеса" Михайло Щукін пішов з життя: що він казав про війну

Новина з відео

06:14 Синхроністка Марта Федіна розповіла про блискучу перемогу на історичному етапі Кубку світу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:45Історичне рішення: Володимир Зеленський відреагував на ордер для путіна

Новина з відео

19:53 Окупант розповідає другу про "забиті" трьохсотими лікарні в рф та нестачу озброєння, — перехоплення

Новина з відео

19:36 Знижує цукор та "поганий" холестерин: який фрукт потрібно додати в раціон

Новина з відео

19:30 Криза Ротаня перед матчем збірної: тренер не виграв четвертий матч з "Олександрією"

Новина з відео

18:42 Тепер не тільки Джонсон та Зеленський: Мюслі UA презентували запальний трек з Джо Байденом

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

Актуальне по темі

None 18 Березень 12:15

Кадровий голод: в Енергодарі окупанти шукають колаборантів по оголошенню

None 18 Березень 11:44

Відомий український тренер зганьбився заявою про спорт поза політикою

None 18 Березень 12:07

"Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

None 18 Березень 11:34

Затримання в Одесі: чоловік хотів відправити посилку, а може потрапити до в’язниці

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB