Марсель та Маліновський прийняли важливе рішення про майбутнє гравця

Українець став повноправним гравцем французького клубу

Французький "Марсель" ухвалив рішення зберегти у складі півзахисника збірної України Руслана Маліновського. У клубі задоволені прогресом футболіста.

"Олімпік" активував опцію викупу Малиновського в італійської "Аталанти", повідомляє RMC Sport.

Руслан Маліновський може надовго залишитись у французькій Лізі 1. 29-річний футболіст став повноправним гравцем "Олімпіка" з Марселя.

Півзахисник збірної України переїхав до Франції на правах оренди з італійської "Аталанти" під час трансферного зимового вікна-2023. Головний тренер "Марселя" Ігор Тудор відразу почав випускати Маліновського на поле, і Руслан швидко став одним з лідерів "Олімпіка".

Умови контракту Маліновського

Згідно з умовами угоди про оренду, "Марсель" має заплатити "Аталанті" десять мільйонів євро та ще три мільйони у вигляді бонусів. Умовою повноцінного контракту Маліновського з "Олімпіком" було збереження клубом прописки в елітному дивізіоні чемпіонату Франції з футболу.

За 11 турів до кінця відрив "Марселя" від зони вильоту становить 33 очки. "Олімпік" гарантував участь у Лізі 1 та наступного сезону.

Руслан Маліновський провів за "Марсель" 13 матчів у всіх турнірах та забив два голи. "Олімпік" після 27 турів у Лізі 1 йде на другому місці. Відставання від "ПСЖ" становить десять очок.

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