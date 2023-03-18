Зинченко, Мудрик и Забарный получили новую трансферную стоимость

Переходы в европейские клубы идут на пользу украинским футболистам

Произошли изменения в трансферной стоимости сразу нескольких футболистов сборной Украины. Лидеры команды Александр Зинченко и Михаил Мудрик подорожали.

Потенциальным покупателям придется ориентироваться на данные портала Transfermarkt.

Защитник и вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко проводит очень хороший сезон в составе лондонского "Арсенала". "Канониры" борются за чемпионский титул в Англии, а украинский футболист является одним из лидеров команды.

Сколько стоят игроки сборной Украины?

За последний месяц стоимость Зинченко на трансферном рынке увеличилась на восемь миллионов. Теперь потенциальному покупателю придется заплатить за Александра не менее 40 млн евро.

Переход в "Челси" автоматически сделал Михаила Мудрика самым дорогим украинским футболистом. Несмотря на то, что он еще не отметился голами в составе своей новой команды, стоимость украинца уже выросла на двадцать миллионов. Теперь примерная цена Мудрика составляет 60 млн евро. Хотя вряд ли "Челси" продаст его за эти деньги.

Виктор Цыганков и Виталий Миколенко тоже входят в пятерку самых дорогих игроков сборной Украины. Их ориентировочная стоимость составляет 22 млн евро. На пятом месте оказался Руслан Малиновский, за которого придется заплатить 18 млн евро.

А вот шестую строчку теперь занимает защитник Илья Забарний. После перехода в "Борнмут" его трансферная стоимость выросла до 18 млн евро. Осталось наконец дебютировать за английский клуб.

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