Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Футболисты сборной Украины подорожали на трансферном рынке arrow

Футболисты сборной Украины подорожали на трансферном рынке

18 марта 2023 09:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Зинченко, Мудрик и Забарный получили новую трансферную стоимость
Переходы в европейские клубы идут на пользу украинским футболистам
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Произошли изменения в трансферной стоимости сразу нескольких футболистов сборной Украины. Лидеры команды Александр Зинченко и Михаил Мудрик подорожали. 

Потенциальным покупателям придется ориентироваться на данные портала Transfermarkt

Читайте также:

Защитник и вице-капитан сборной Украины Александр Зинченко проводит очень хороший сезон в составе лондонского "Арсенала". "Канониры" борются за чемпионский титул в Англии, а украинский футболист является одним из лидеров команды. 

Сборная Украины

Сколько стоят игроки сборной Украины?

За последний месяц стоимость Зинченко на трансферном рынке увеличилась на восемь миллионов. Теперь потенциальному покупателю придется заплатить за Александра не менее 40 млн евро

Переход в "Челси" автоматически сделал Михаила Мудрика самым дорогим украинским футболистом. Несмотря на то, что он еще не отметился голами в составе своей новой команды, стоимость украинца уже выросла на двадцать миллионов. Теперь примерная цена Мудрика составляет 60 млн евро. Хотя вряд ли "Челси" продаст его за эти деньги. 

Михаил Мудрик

Виктор Цыганков и Виталий Миколенко тоже входят в пятерку самых дорогих игроков сборной Украины. Их ориентировочная стоимость составляет 22 млн евро. На пятом месте оказался Руслан Малиновский, за которого придется заплатить 18 млн евро

А вот шестую строчку теперь занимает защитник Илья Забарний. После перехода в "Борнмут" его трансферная стоимость выросла до 18 млн евро. Осталось наконец дебютировать за английский клуб. 

Напомним, Тайсону Фьюри не нужен реванш с Александром Усиком. Стало известно, почему британец сразу же отказался от идеи такого боя с украинцем. 

Мадридский "Реал" решил сменить тренера. Стало известно, кто возглавит команду после увольнения Карло Анчелотти. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

11:33 Сколько офицеров российской армии ликвидировано в Украине: обнародованы новые данные

11:30 В Одесской области пограничники обнаружили изобретательную схему пересечения границы

11:16 Марсель и Малиновский приняли важное решение о будущем игрока сборной Украины

11:12 "Одолжил ребенка" у друга: на границе с Венгрией задержали 20-летнего уклониста

Новина з відео

10:59Скандал в волонтерском центре Одессы: угрозы депутату и сотрясение мозга у охранника

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:50 Расширение НАТО: США выступили с призывом к Турции и Венгрии

10:35 Украина и США провели важные переговоры: Ермак рассказал детали

Новина з відео

10:20Ночная атака дронами увеличивает вероятность ракетного обстрела — Гуменюк

Новина з відео

10:10 Тренер гандбольного клуба "Одесса" Михаил Щукин ушел из жизни: что он говорил о войне

10:08 Украинцы в Польше могут получить помощь на лекарства: как это сделать

Новина з відео

10:59Скандал в волонтерском центре Одессы: угрозы депутату и сотрясение мозга у охранника

Новина з відео

10:20Ночная атака дронами увеличивает вероятность ракетного обстрела — Гуменюк

Новина з відео

10:10 Тренер гандбольного клуба "Одесса" Михаил Щукин ушел из жизни: что он говорил о войне

Новина з відео

06:14 Синхронистка Марта Федина рассказала о блестящей победе на историческом этапе Кубка мира

Новина з відео

20:45Историческое решение: Владимир Зеленский отреагировал на ордер для путина

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:53 Оккупант рассказывает другу о "забитых" трехсотыми больницах в рф и нехватке вооружения, — перехват

Новина з відео

19:36 Снижает сахар и "плохой" холестерин: какой фрукт нужно добавить в рацион

Новина з відео

19:30 Кризис Ротаня перед матчем сборной: тренер не выиграл четвертый матч с "Александрией"

Новина з відео

18:42 Теперь не только Джонсон и Зеленский: Мюсли UA презентовали зажигательный трек с Джо Байденом

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Эксклюзив

17:00История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных

Новина з фото

14:35Строгий дресс-код и нехватка финансирования: сопродюсер украинского фильма о закулисье "Оскар-2023"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

11:10Что нужно Индии и Китаю от россии и чего ожидать от саммита НАТО: польский эксперт о главном

Новина з фото

22:16 От артистов кабаре до олимпийских чемпионов: эти звезды сменили пол и стали известными женщинами

21:13 Если покупать, то именно сейчас: важный прогноз курса доллара

Новина з фото

20:10 Нижнее белье и камни из почек: самые странные лоты от знаменитостей на аукционах

19:23Трейдеры сломали рынок горючего: что будет с ценами на бензин и газ

Актуальное по теме

None 18 Март 11:33

Сколько офицеров российской армии ликвидировано в Украине: обнародованы новые данные

None 18 Март 11:21

В Одесской области пограничники обнаружили изобретательную схему пересечения границы

None 18 Март 11:31

Марсель и Малиновский приняли важное решение о будущем игрока сборной Украины

None 18 Март 11:12

"Одолжил ребенка" у друга: на границе с Венгрией задержали 20-летнего уклониста

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB