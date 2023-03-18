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Футболісти збірної України подорожчали на трансферному ринку

18 березня 2023 09:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко, Мудрик та Забарний отримали нову трансферну вартість
Переходи до європейських клубів йдуть на користь українським футболістам
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відбулися зміни у трансферній вартості одразу кількох футболістів збірної України. Лідери команди Олександр Зінченко та Михайло Мудрик подорожчали.

Потенційним покупцям доведеться орієнтуватися на дані порталу Transfermarkt.

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Захисник та віцекапітан збірної України Олександр Зінченко проводить дуже гарний сезон у складі лондонського "Арсеналу". "Каноніри" виборюють чемпіонський титул в Англії, а український футболіст є одним з лідерів команди.

Збірна України

Скільки коштують гравці збірної України?

За останній місяць вартість Зінченка на трансферному ринку збільшилась на вісім мільйонів. Тепер потенційному покупцеві доведеться заплатити за Олександра не менше 40 млн євро.

Перехід у "Челсі" автоматично зробив Михайла Мудрика найдорожчим українським футболістом. Попри те, що він ще не відзначився голами у складі нової команди, вартість українця вже зросла на двадцять мільйонів. Тепер приблизна ціна Мудрика становить 60 млн євро. Хоча навряд чи "Челсі" продасть його за ці гроші.

Михайло Мудрік

Віктор Циганков та Віталій Миколенко також входять до п'ятірки найдорожчих гравців збірної України. Їхня орієнтовна вартість становить 22 млн євро. На п'ятому місці опинився Руслан Малиновський, за якого доведеться заплатити 18 млн євро.

А ось шостий рядок тепер займає захисник Ілля Забарній. Після переходу в "Борнмут" його трансферна вартість зросла до 18 млн євро. Залишилось нарешті дебютувати за англійський клуб.

Нагадаємо, Тайсону Ф'юрі не потрібен реванш з Олександром Усиком. Стало відомо, чому британець відразу відмовився від ідеї такого бою з українцем.

Мадридський "Реал" вирішив змінити тренера. Стало відомо, хто очолить команду після звільнення Карло Анчелотті.

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