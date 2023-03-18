Зінченко, Мудрик та Забарний отримали нову трансферну вартість

Переходи до європейських клубів йдуть на користь українським футболістам

Відбулися зміни у трансферній вартості одразу кількох футболістів збірної України. Лідери команди Олександр Зінченко та Михайло Мудрик подорожчали.

Потенційним покупцям доведеться орієнтуватися на дані порталу Transfermarkt.

Захисник та віцекапітан збірної України Олександр Зінченко проводить дуже гарний сезон у складі лондонського "Арсеналу". "Каноніри" виборюють чемпіонський титул в Англії, а український футболіст є одним з лідерів команди.

Скільки коштують гравці збірної України?

За останній місяць вартість Зінченка на трансферному ринку збільшилась на вісім мільйонів. Тепер потенційному покупцеві доведеться заплатити за Олександра не менше 40 млн євро.

Перехід у "Челсі" автоматично зробив Михайла Мудрика найдорожчим українським футболістом. Попри те, що він ще не відзначився голами у складі нової команди, вартість українця вже зросла на двадцять мільйонів. Тепер приблизна ціна Мудрика становить 60 млн євро. Хоча навряд чи "Челсі" продасть його за ці гроші.

Віктор Циганков та Віталій Миколенко також входять до п'ятірки найдорожчих гравців збірної України. Їхня орієнтовна вартість становить 22 млн євро. На п'ятому місці опинився Руслан Малиновський, за якого доведеться заплатити 18 млн євро.

А ось шостий рядок тепер займає захисник Ілля Забарній. Після переходу в "Борнмут" його трансферна вартість зросла до 18 млн євро. Залишилось нарешті дебютувати за англійський клуб.

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