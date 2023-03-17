Зинченко признан одним из лучших игроков Арсенала в игре против Спортинга

Украинец традиционно проявил лидерские качества на поле

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко был признан одним из лучших футболистов английской команды по итогам ответного матча 1/8 плей-офф Лиги Европы против "Спортинга".

Основное и дополнительное время закончилось ничьей, по пенальти сильнее оказались португальские футболисты, напоминают Новини.LIVE.

"Арсенал" не сумел пробиться в четвертьфинал Лиги Европы. Команда Микеля Артеты уступила "Спортингу" в серии пенальти, хотя оба матча этих соперников в основное время закончились вничью 2:2 и 1:1.

"Канониры" не только вылетели из еврокубков, но и потеряли двух футболистов основы из-за травм. Степень повреждения Томиясу и Салиба пока не известна.

Как сыграл Зинченко?

26-летний украинский защитник Александр Зинченко отыграл весь матч. Футболист получил одну из наивысших оценок от аналитического портала WhoScored среди всех футболистов "Арсенала" — 7,0. Футболист один раз пошел в обводку, которая оказалась удачной. Защитник выиграл два единоборства из двух и один раз удачно сыграл на подборе.

Александр Зинченко был признан лучшим игроком "Арсенала" в феврале 2023-го года по версии болельщиков. Также его гол назвали самым красивым по итогам прошлого месяца.

Лучшим футболистом матча "Арсенала" против "Спортинга" стал автор гола в составе "канониров" Гранит Джака — 8,6.

Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов.

А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

Эксперты поделились прогнозом о чемпионской гонке в английской Премьер-лиге. Оценили шансы "Арсенала" и "Манчестер Сити" на титул.