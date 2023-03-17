Зінченка визнано одним із найкращих гравців Арсеналу у грі проти Спортингу

Українець традиційно виявив лідерські якості на полі

Захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка визнано одним з найкращих футболістів англійської команди за підсумками матчу-відповіді 1/8 плей-офф Ліги Європи проти "Спортингу".

Основний та додатковий час закінчився нічиєю, за пенальті сильнішими виявилися португальські футболісти, нагадують Новини.LIVE.

"Арсенал" не зумів пробитися до чвертьфіналу Ліги Європи. Команда Мікеля Артети поступилася "Спортингу" в серії пенальті, хоча обидва матчі цих суперників у основний час закінчилися внічию 2:2 та 1:1.

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Як зіграв Зінченко?

26-річний український захисник Олександр Зінченко відіграв весь матч. Футболіст отримав одну з найвищих оцінок від аналітичного порталу WhoScored серед усіх футболістів "Арсеналу" — 7,0. Футболіст один раз пішов в обведення, яке виявилося вдалим. Захисник виграв два єдиноборства з двох та один раз вдало зіграв на підборі.

Олександра Зінченка визнали найкращим гравцем "Арсеналу" у лютому 2023-го року за версією вболівальників. Також його гол назвали найкрасивішим за підсумками минулого місяця.

Найкращим футболістом матчу "Арсеналу" проти "Спортингу" став автор гола у складі "канонірів" Граніт Джака — 8,6.

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