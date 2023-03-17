Зінченка визнано одним із найкращих гравців Арсеналу у грі проти Спортингу

Зінченка визнано одним із найкращих гравців у матчі "Арсеналу" проти "Спортінга"
Захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка визнано одним з найкращих футболістів англійської команди за підсумками матчу-відповіді 1/8 плей-офф Ліги Європи проти "Спортингу".
Основний та додатковий час закінчився нічиєю, за пенальті сильнішими виявилися португальські футболісти, нагадують Новини.LIVE.
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"Арсенал" не зумів пробитися до чвертьфіналу Ліги Європи. Команда Мікеля Артети поступилася "Спортингу" в серії пенальті, хоча обидва матчі цих суперників у основний час закінчилися внічию 2:2 та 1:1.
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Як зіграв Зінченко?
26-річний український захисник Олександр Зінченко відіграв весь матч. Футболіст отримав одну з найвищих оцінок від аналітичного порталу WhoScored серед усіх футболістів "Арсеналу" — 7,0. Футболіст один раз пішов в обведення, яке виявилося вдалим. Захисник виграв два єдиноборства з двох та один раз вдало зіграв на підборі.
Олександра Зінченка визнали найкращим гравцем "Арсеналу" у лютому 2023-го року за версією вболівальників. Також його гол назвали найкрасивішим за підсумками минулого місяця.
Найкращим футболістом матчу "Арсеналу" проти "Спортингу" став автор гола у складі "канонірів" Граніт Джака — 8,6.
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