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Кто победит в АПЛ в этом сезоне: букмекеры удивили прогнозом

16 марта 2023 19:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Арсенал против Манчестер Сити — кто станет чемпионом АПЛ
Команды Микеля Артеты и Хосепа Гвардиолы будут сражаться за титул в АПЛ до последнего тура
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В английской Премьер-лиге снова интрига в вопросе о будущем чемпионе. "Манчестер Сити" традиционно борется за титул, но у команды Хосепа Гвардиолы на этот раз неожиданный соперник. 

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Парадоксально, что в самом конкурентном чемпионате Европы, где любая команда может обыграть кого угодно, уже давно существует проблема гегемонии "Манчестер Сити". "Горожане" выиграли четыре из пяти последних сезонов в АПЛ. Все эти титулы были завоеваны в упорной борьбе с "Ливерпулем". 

В сезоне 2022/2023 "красные" не смогли поддержать высокий уровень "Ман Сити", у которого появился другой противник. Микель Артета неожиданно для критиков сделал "Арсенал" топ-командой. Но сможет ли она удержаться на первом месте в турнирной таблице? 

Доводы в пользу "Арсенала"

  • Молодость;
  • энергия;
  • голод побед; 
  • свежие тренерские идеи;
  • отсутствие матчей в других турнирах. 

Вывеска в стиле "учитель против ученика" всегда привлекает повышенное внимание болельщиков. Но в случае Микеля Артеты и Хосепа Гвардиолы все немного сложнее. Они не только работали вместе, но и в разное время играли в "Барселоне". Этот опыт полезен тем, у кого есть талант тренера. 

Артета долго работал над игровой структурой "Арсенала". Его нещадно критиковали, "отправляли в отставку". Микелю понадобились годы, чтобы воплотить собственные идеи в лондонской команде. И за это время наставник усвоил много неприятных уроков. 

Нынешний "Арсенал" отличается даже от той команды, которая на финише прошлого сезона не удержалась в четверке лучших АПЛ. У нынешних "канониров" одна из лучших атак в чемпионате и вторая оборона — на уровне "Манчестер Сити". Это вторая самая молодая команда АПЛ. Каждый футболист четко знает, что необходимо делать в любом матче вне зависимости от возраста. И у "Арсенала" появился характер. Лондонцы выиграли на последних минутах уже несколько поединков. 

Доводы в пользу "Манчестер Сити" 

  • Опыт борьбы за титулы; 
  • Хосеп Гвардиола; 
  • кадровый резерв; 
  • один из лучших форвардов мира. 

"Горожане" будут вести борьбу за титул до последнего тура. Команды снова разделяют пять очков в таблице, но недавно "Сити" уже демонстрировал, что способен отыграть такую разницу. В очном матче подопечные Гвардиолы продемонстрировали уязвимость "Арсенала". Это может повториться. 

Хосеп Гвардиола

Футболисты "Манчестер Сити" закалены многолетними баталиями, во время которых было выиграно много титулов. За исключением главного. И в этом шанс для "Арсенала". Чем дальше "горожане" пройдут по сетке в Лиге чемпионов, тем больше будут отвлекаться от АПЛ.  

Но у "голубой луны" достаточный запас прочности, чтобы победить во всех турнирах, в которых участвует команда. Хосепу Гвардиоле удалось перестроить игру команды под Эрлинга Холанда. В лице норвежца "Ман Сити" получил ударного форварда, который способен забивать больше 40 голов за сезон. Рекорды результативности Эрлинга не позволяют усомниться в этом.

Эрлинг Холанл повторил рекорд Лионеля Месси

"Манчестер Сити" часто терял очки в этом сезоне. "Арсеналу" удался "оверперформанс", а спад в игре "канониров" продлился недолго. Вся борьба в АПЛ еще впереди, и она будет захватывающей. 

Напомним, при обороне восточных рубежей Украины погиб еще один известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов. 

А промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри  за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.

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