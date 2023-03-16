Арсенал против Манчестер Сити — кто станет чемпионом АПЛ

Кто победит в АПЛ в этом сезоне: букмекеры удивили прогнозом
В английской Премьер-лиге снова интрига в вопросе о будущем чемпионе. "Манчестер Сити" традиционно борется за титул, но у команды Хосепа Гвардиолы на этот раз неожиданный соперник.
Сможет ли "Арсенал" стать лучшей командой Англии? Разбираем ситуацию в специальном материале портала Новини.LIVE.
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Парадоксально, что в самом конкурентном чемпионате Европы, где любая команда может обыграть кого угодно, уже давно существует проблема гегемонии "Манчестер Сити". "Горожане" выиграли четыре из пяти последних сезонов в АПЛ. Все эти титулы были завоеваны в упорной борьбе с "Ливерпулем".
В сезоне 2022/2023 "красные" не смогли поддержать высокий уровень "Ман Сити", у которого появился другой противник. Микель Артета неожиданно для критиков сделал "Арсенал" топ-командой. Но сможет ли она удержаться на первом месте в турнирной таблице?
Доводы в пользу "Арсенала"
- Молодость;
- энергия;
- голод побед;
- свежие тренерские идеи;
- отсутствие матчей в других турнирах.
Вывеска в стиле "учитель против ученика" всегда привлекает повышенное внимание болельщиков. Но в случае Микеля Артеты и Хосепа Гвардиолы все немного сложнее. Они не только работали вместе, но и в разное время играли в "Барселоне". Этот опыт полезен тем, у кого есть талант тренера.
Coming soon...— Arsenal (@Arsenal) March 13, 2023
Come Back Stronger: The Return of Gabriel Jesus.
A documentary series in partnership with @adidasfootball. pic.twitter.com/XYqWZXoYBm
Артета долго работал над игровой структурой "Арсенала". Его нещадно критиковали, "отправляли в отставку". Микелю понадобились годы, чтобы воплотить собственные идеи в лондонской команде. И за это время наставник усвоил много неприятных уроков.
Нынешний "Арсенал" отличается даже от той команды, которая на финише прошлого сезона не удержалась в четверке лучших АПЛ. У нынешних "канониров" одна из лучших атак в чемпионате и вторая оборона — на уровне "Манчестер Сити". Это вторая самая молодая команда АПЛ. Каждый футболист четко знает, что необходимо делать в любом матче вне зависимости от возраста. И у "Арсенала" появился характер. Лондонцы выиграли на последних минутах уже несколько поединков.
💬 "We showed a lot of good things [last week], so if we learn from what we did wrong, put that right tonight, then we can fix it here at home."— Arsenal (@Arsenal) March 16, 2023
The skipper has his say ahead of Sporting CP 👇
Доводы в пользу "Манчестер Сити"
- Опыт борьбы за титулы;
- Хосеп Гвардиола;
- кадровый резерв;
- один из лучших форвардов мира.
"Горожане" будут вести борьбу за титул до последнего тура. Команды снова разделяют пять очков в таблице, но недавно "Сити" уже демонстрировал, что способен отыграть такую разницу. В очном матче подопечные Гвардиолы продемонстрировали уязвимость "Арсенала". Это может повториться.
Футболисты "Манчестер Сити" закалены многолетними баталиями, во время которых было выиграно много титулов. За исключением главного. И в этом шанс для "Арсенала". Чем дальше "горожане" пройдут по сетке в Лиге чемпионов, тем больше будут отвлекаться от АПЛ.
Но у "голубой луны" достаточный запас прочности, чтобы победить во всех турнирах, в которых участвует команда. Хосепу Гвардиоле удалось перестроить игру команды под Эрлинга Холанда. В лице норвежца "Ман Сити" получил ударного форварда, который способен забивать больше 40 голов за сезон. Рекорды результативности Эрлинга не позволяют усомниться в этом.
"Манчестер Сити" часто терял очки в этом сезоне. "Арсеналу" удался "оверперформанс", а спад в игре "канониров" продлился недолго. Вся борьба в АПЛ еще впереди, и она будет захватывающей.
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