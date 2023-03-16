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Хто переможе в АПЛ цього сезону: букмекери здивували прогнозом

16 березня 2023 19:29
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Арсенал проти Манчестер Сіті — хто стане чемпіоном АПЛ
Команди Мікеля Артети та Хосепа Гвардіоли змагатимуться за титул в АПЛ до останнього туру
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

В англійській Прем'єр-лізі знову інтрига щодо майбутнього чемпіона. "Манчестер Сіті" традиційно бореться за титул, але у команди Хосепа Гвардіоли цього разу несподіваний суперник.

Чи зможе "Арсенал" стати найкращою командою Англії? Розбираємо ситуацію у спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

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Парадоксально, що в найбільш конкурентному чемпіонаті Європи, де будь-яка команда може обіграти будь-кого, вже давно існує проблема гегемонії "Манчестер Сіті". "Городяни" виграли чотири з п'яти останніх сезонів у АПЛ. Всі ці титули були завойовані у запеклій боротьбі з "Ліверпулем".

У сезоні-2022/2023 "червоні" не змогли підтримати високий рівень "Ман Сіті", у якого з'явився інший супротивник. Мікель Артета зненацька для критиків зробив "Арсенал" топ командою. Але чи зможе вона утриматись на першому місці у турнірній таблиці?

Докази на користь "Арсеналу"

  • Молодість;
  • енергія;
  • голод перемог;
  • свіжі тренерські ідеї;
  • відсутність матчів інших турнірах.

Вивіска у стилі "вчитель проти учня" завжди привертає підвищену увагу вболівальників. Але у випадку Мікеля Артети та Хосепа Гвардіоли все трохи складніше. Вони не лише працювали разом, а й у різний час грали у "Барселоні". Цей досвід корисний тим, хто має талант тренера.

Артета довго працював над ігровою структурою "Арсеналу". Його нещадно критикували, "відправляли у відставку". Мікелю знадобилися роки, щоб втілити власні ідеї у лондонській команді. І за цей час наставник засвоїв багато неприємних уроків.

Цьогорічний "Арсенал" відрізняється навіть від тієї команди, яка на фініші минулого сезону не втрималася у четвірці найкращих АПЛ. У нинішніх "канонірів" одна з найкращих атак у чемпіонаті та друга оборона — на рівні "Манчестер Сіті". Це друга наймолодша команда АПЛ. Кожен футболіст чітко знає, що необхідно робити у будь-якому матчі незалежно від віку. І в "Арсеналу" з'явився характер. Лондонці виграли на останніх хвилинах уже кілька поєдинків.

Доводи на користь "Манчестер Сіті"

  • Досвід боротьби за титули;
  • Хосеп Гвардіола;
  • кадровий резерв;
  • один із найкращих форвардів світу.

"Городяни" боротимуться за титул до останнього туру. Команди знову поділяють п'ять очок у таблиці, але нещодавно "Сіті" вже демонстрував, що здатний відіграти таку різницю. У очному матчі підопічні Гвардіоли продемонстрували вразливість "Арсеналу". Це може повторитись. 

Хосеп Гвардиола

Футболісти "Манчестер Сіті" загартовані багаторічними баталіями, під час яких було виграно багато титулів. За винятком головного. І у цьому шанс для "Арсеналу". Чим далі "міщани" пройдуть сіткою в Лізі чемпіонів, тим більше відвертатимуться від АПЛ.

Але "блакитний місяць" має достатній запас міцності, щоб перемогти у всіх турнірах, в яких бере участь команда. Хосепу Гвардіолі вдалося перебудувати гру команди під Ерлінга Холанда. В особі норвежця "Ман Сіті" отримав ударного форварда, який здатний забивати понад 40 голів за сезон. Рекорди результативності Ерлінга не дозволяють сумніватися в цьому.

Эрлинг Холанл повторил рекорд Лионеля Месси

"Манчестер Сіті" часто втрачав очки цього сезону. "Арсеналу" вдався "оверперформанс", а спад у грі "канонірів" продовжився недовго. Вся боротьба в АПЛ ще попереду і вона буде захоплюючою.

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